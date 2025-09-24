ETV Bharat / state

आसमां से निहारिये मैहर का मां शारदा धाम मंदिर, नवरात्रि में ड्रोन और CCTV से क्राउड मैनेजमेंट

शारदीय नवरात्रि पर मां शारदा धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. भक्तों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. ड्रोन से लेकर CCTV के सहारे क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है. मेला क्षेत्र और मंदिर मार्ग पर भीड़ पर कड़ी नजर रखी जा रही है. ड्रोन की मदद से प्रशासन को भीड़ के दबाव वाले स्थानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल रही है. इससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना संभव है.

मैहर : करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र मैहर की मां शारदा के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. भक्तों को सुलभ व सहज दर्शन करने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. इस बार जिला प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया है. जहां ड्रोन से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही मां शारदा धाम मंदिर के ऊपर भी ड्रोन उड़ रहे हैं.

मंदिर परिसर और मार्गों पर सैकड़ों CCTV लगाए गए हैं. इन कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से लगातार की जा रही है. इससे हर गतिविधि पर अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है. पैदल गश्त और अतिरिक्त पुलिस बलश्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र में घूम रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस और होमगार्ड जवान लगातार श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैनात हैं. मंदिर पहुंचने वाले मार्गों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए यातायात पुलिस भी मुस्तैद है. पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

मैहर की मां शारदा धाम मंदिर का भव्य नजारा (ETV BHARAT)

नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां शारदा का भव्य श्रृंगार

नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में मां शारदा देवी का भव्य श्रृंगार कर विशेष पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित पवन पांडेय ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ मां का पूजन संपन्न कराया. मां शारदा देवी को रत्नजटित आभूषणों, फूलों और चुनरी से सुसज्जित किया गया. मां का दरबार भक्तों के लिए अद्भुत और अलौकिक आस्था का केंद्र बन गया है. मां की आरती और पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए. सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें दर्शन के लिए लग चुकी थीं.

त्रिकुटा पर्वत पर मौजूद है शक्तिपीठ

मां शारदा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर नगर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है. यह मंदिर विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को समर्पित है. पौराणिक मान्यता है कि जब सती माता का शरीर खंड-खंड हुआ था, तब उनके हार का अंश इस स्थान पर गिरा, इसलिए इसका नाम पड़ा "मैहर" (मां का हार). मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां रोपवे और वाहन सेवा भी उपलब्ध है.

मैहर की मां शारदा (ETV BHARAT)

वीर योद्धा आल्हा और ऊदल ने की मंदिर की खोज!

कहा जाता है कि वीर योद्धा आल्हा और ऊदल ने ही इस मंदिर की खोज की थी. आल्हा ने यहां 12 वर्षों तक कठोर तप किया और मां को "माई" कहकर पुकारा. तभी से यहां की देवी शारदा माई के नाम से जानी जाने लगीं. एक अन्य परंपरा के अनुसार, यहां सर्वप्रथम पूजा आदि शंकराचार्य ने की थी, और विक्रम संवत 559 में देवी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी. यह मंदिर न केवल आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और लोककथाओं का भी अनमोल संगम है.