मैहर की चुनरी यात्रा ने बनाए कई रिकॉर्ड, 3500 मीटर की चुनरी मां शारदा को अर्पित

मैहर स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक चुनरी यात्रा. 3500 मीटर लंबी चुनरी ने बनाया कीर्तिमान. एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह.

MAIHAR CHUNARI YATRA
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई चुनरी यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
मैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में रविवार को निकाली गई चुनरी यात्रा ने इतिहास रच दिया गया. 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज हो गया. हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर इस यात्रा को सफल बनाया. इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते बन रहा था. पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया. मैहर के आसपास के जिलों के लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए.

5 किलोमीटर की निकाली गई यात्रा

मैहर की स्थापना के 2 साल पूरे होने के अवसर पर मैहर जिला गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में एक चुनरी यात्रा निकाली गई. युवा, बच्चे, महिलाएं सिर पर चुनरी लिए और हाथों में झंडा थामे भक्ति के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे. शारदा धाम परिक्रमा मार्ग पर यात्रा पहुंचने पर भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई. इस यात्रा में लगभग 6 हजार लोगों ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर मां शारदा को 3500 मीटर लंबी यह चुनरी अर्पित की. इस नए रिकॉर्ड ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो 2800 मीटर लंबी चुनरी का था.

3500 मीटर की निकाली गई चुनरी यात्रा (ETV Bharat)

एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज
इस अद्भुत आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया. रिकॉर्ड टीम के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर चुनरी की पूरी लंबाई, मार्ग और प्रक्रिया का मापन किया. इसके बाद यह यात्रा सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई. श्रद्धा का यह संगम सिर्फ मैहर तक सीमित नहीं रहा. सतना, रीवा, कटनी और आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे. भक्तों के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे.

मैहर कलेक्टर ने चुनरी यात्रा को सराहा

मैहर कलेक्टर रानी बाटड़ ने कहा, "मैहर की चुनरी यात्रा मां शारदा के प्रति अटूट श्रद्धा और एकता का प्रतीक है. यह पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है." एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से डॉ हर्षित तिवारी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से भानु प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर ये खिताब दिया.

