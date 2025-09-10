ETV Bharat / state

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

मैहर में खाद वितरण केंद्र का चक्कर लगाकर थक चुके किसानों ने किया हंगामा, एसडीएम कार्यालय में घुसे, कांच टूटा.

MAIHAR FERTILIZER SHORTAGE
मैहर में खाद की किल्लत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर: लगातार गहराते खाद संकट से परेशान किसानों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा. जिसके बाद नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ भी हुई है. अचानक हुए हंगामे से एसडीएम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि लोगों को समझाइश दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

किसानों का सब्र टूटा

मैहर में कई दिनों से सहकारी समितियों और खाद वितरण केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान थे. बताया गया कि खाद की परेशानी को लेकर बार-बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपनी शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए.

एसडीएम कार्यालय में धक्का-मुक्की, कांच टूटा (ETV Bharat)

कार्यालय में धक्का-मुक्की, कांच टूटा

एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान कुछ किसान कार्यालय के भीतर घुस गए. बताया गया कि किसानों की संख्या काफी थी और सभी एक साथ कार्यालय में जाने लगे. जिससे मौके पर धक्का-मुक्की होने लगी और कार्यालय का कांच टूट गया. वहीं, अचानक हुई तोड़फोड़ से कर्मचारी और अफसर सहम गए और मामला गरमा गया.

Maihar SDM office glass broken
मैहर में किसान एसडीएम कार्यालय में घुसे (ETV Bharat)

पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो किसानों का हंगामा जारी था. पुलिस ने तुरंत हालात को काबू में लिया और किसानों को समझा-बुझाकर शांत किया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों से पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद महिलाओं से भी पुलिस सवाल-जवाब कर उन्हें भी समझाइश दे रही है. इसके साथ ही खाद उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया है.

Maihar farmers fertilizer Demand
बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश (ETV Bharat)

बोवनी के समय खाद की किल्लत

इस समय खरीफ फसलों की बोवनी का दौर चल रहा है. जिसके चलते किसानों के बीच यूरिया और डीएपी खाद की भारी मांग है. लेकिन खाद वितरण केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक नहीं मिल पा रहा. किसान बार-बार केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं. इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है. जिससे उन्हें अपनी फसल को लेकर चिंता हो रही है और उनका आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है.

'लोगों से पूछताछ के बाद होगी कार्रवाई'

अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि "खाद वितरण की समस्या को लेकर कुछ लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और कार्यालय का कांच टूट गया. इस मामले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : September 10, 2025 at 2:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAIHAR KHAD KI KILLATMAIHAR FARMERS ENTERED SDM OFFICEMAIHAR SDM OFFICE GLASS BROKENMAIHAR FARMERS FERTILIZER DEMANDMAIHAR FERTILIZER SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीमच में नाचते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, गणपति बप्पा को कीचड़ भरे रास्ते से विदा करने से हैं खफा

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

पूर्व मंत्री ने प्रहलाद पटेल को बताया- अहंकारी और बदमिजाज, सरकार को ठहराया 42 मौतों का जिम्मेदार

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.