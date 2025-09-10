ETV Bharat / state

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

मैहर में कई दिनों से सहकारी समितियों और खाद वितरण केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान थे. बताया गया कि खाद की परेशानी को लेकर बार-बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपनी शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए.

मैहर: लगातार गहराते खाद संकट से परेशान किसानों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा. जिसके बाद नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ भी हुई है. अचानक हुए हंगामे से एसडीएम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि लोगों को समझाइश दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम कार्यालय में धक्का-मुक्की, कांच टूटा (ETV Bharat)

कार्यालय में धक्का-मुक्की, कांच टूटा

एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान कुछ किसान कार्यालय के भीतर घुस गए. बताया गया कि किसानों की संख्या काफी थी और सभी एक साथ कार्यालय में जाने लगे. जिससे मौके पर धक्का-मुक्की होने लगी और कार्यालय का कांच टूट गया. वहीं, अचानक हुई तोड़फोड़ से कर्मचारी और अफसर सहम गए और मामला गरमा गया.

मैहर में किसान एसडीएम कार्यालय में घुसे (ETV Bharat)

पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो किसानों का हंगामा जारी था. पुलिस ने तुरंत हालात को काबू में लिया और किसानों को समझा-बुझाकर शांत किया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों से पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद महिलाओं से भी पुलिस सवाल-जवाब कर उन्हें भी समझाइश दे रही है. इसके साथ ही खाद उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया है.

बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश (ETV Bharat)

बोवनी के समय खाद की किल्लत

इस समय खरीफ फसलों की बोवनी का दौर चल रहा है. जिसके चलते किसानों के बीच यूरिया और डीएपी खाद की भारी मांग है. लेकिन खाद वितरण केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक नहीं मिल पा रहा. किसान बार-बार केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं. इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है. जिससे उन्हें अपनी फसल को लेकर चिंता हो रही है और उनका आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है.

'लोगों से पूछताछ के बाद होगी कार्रवाई'

अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि "खाद वितरण की समस्या को लेकर कुछ लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और कार्यालय का कांच टूट गया. इस मामले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."