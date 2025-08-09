Essay Contest 2025

मैहर में एक ही रात में 2 मंदिरों की दीवार फांद चोरों ने बोला धावा, CCTV में सब हो गया कैद - MAIHAR THEFT 2 TEMPLES

मैहर के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर और खेरमाई माता मंदिर में चोरी, मंदिर से पूजा सामग्री और घंटा चुरा ले गए चोर, घटना सीसीटीवी मैं कैद.

MAIHAR THEFT 2 TEMPLES
मैहर के 2 मंदिरों में चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 6:01 PM IST

मैहर: धार्मिक नगरी मैहर में इन दिनों मंदिरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. श्रद्धालु और पुजारी अब मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ताजा मामला देवी जी रोड स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर और खेरमाई माता मंदिर का है. जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने इन दोनों मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. दोनों मंदिरों की दूरी महज 300 मीटर है. बेखौफ चोरों ने एक ही रात में बारी-बारी से दोनों मंदिरों में हाथ साफ कर दिया. मंदिर में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है.

हनुमान मंदिर से घंटियां चोरी

मैहर के हनुमान टोला स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर (लाल कोठी के पास) में चोरों ने मंदिर की जाली तोड़कर प्रवेश किया और इसके बाद मंदिर परिसर में रखे सामान के साथ, मंदिर में लगी घंटिया-घंटे, बिजली का तार और अन्य पूजन सामग्री लेकर फरार हो गए. पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुजारी पंडित रमेश कुमार मिश्रा ने इस मामले की शिकायत मैहर थाने में दर्ज कराई है और उचित कार्रवाई की मांग की है.

दीवार फांदकर अंदर घुसे चोर (ETV Bharat)

खेरमाई माता मंदिर की दानपेटी पर हाथ साफ

दूसरी घटना उसी रात करीब 1:30 बजे खेरमाई माता मंदिर में हुई. दीवार फांदकर अंदर घुसे चोरों ने मंदिर की दानपेटी पर हाथ साफ कर दिया. इसके अलावा वहां पर रखे कई कीमती सामान भी ले गए. एक ही रात में 2 मंदिरों में चोरी की घटना सामने आने से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी पुलिस को ऐसे मामलों की शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. कार्रवाई न होने की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं.

'चोरों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार'

एक ही रात 2 मंदिरों में हुई चोरी को लेकर मैहर कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी ने बताया कि "देर रात 2 मंदिरों पर चोरी की घटना सामने आई है, जिनका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है. जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा.

