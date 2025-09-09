ETV Bharat / state

CSP के बेटे ने मंगाया पिज्जा, खोलते ही फंटी रह गईं आंखे, निकला कीड़ों का जखीरा

शहडोल में सीएसपी के बेटे ने शौक से मंगाया पिज्जा, डिब्बा खोलते ही घबराया शख्स, पिज्जा में कीड़ों का अंबार.

PIZZA COCKROACH FOUND
CSP के बेटे ने मंगाया पिज्जा निकला कीड़ों का जखीरा (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:20 PM IST

शहडोल: पिज्जा खाने वालों के लिए यह खबर जरूरी है. शहडोल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पिज्जा खाने वालों के होश उड़ा दिए हैं. एक शख्स ने खाने के लिए बड़े चाव के साथ पिज्जा ऑर्डर किया. डिलेवरी आने के बाद जैसे ही खाने के लिए बॉक्स खोला, तो उसके अंदर का नाजार देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि पिज्जा में कीड़े ही कीड़े थे. ये शख्स कोई और नहीं ब्लिक सीएसपी महेंद्र सिंह के बेटे हैं.

पिज्जा से निकला कीड़ा

मैहर के सीएसपी महेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह शहडोल के वार्ड नंबर 18 में रहते हैं. रात में उन्हें पिज्जा खाने की इच्छा हुई, तो सोमवार को उन्होंने शहर में स्थित एक बड़े नामी पिज्जा स्टोर से पिज्जा ऑर्डर किया था. काफी देर इंतजार करने के बाद ऑर्डर घर पहुंचा, तो बृजेंद्र सिंह ने बड़े ही चाव से डिब्बे को खोला, बॉक्स खुलते ही उन्होंने देखा कि पिज्जा में कीड़े ही कीड़े भरे थे.

इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, कि किसी चीज को खाने की प्रबल इच्छा हो और काफी इंतजार के बाद जब वह आए और उसे खोलने पर वो खाने लायक ही ना रहे तो गुस्सा कितना आएगा. बृजेंद्र ने तुरंत ही आनन-फानन में अपना मोबाइल निकाला, वीडियो बनाया और डोमिनोज स्टोर पहुंच गए, हालांकि उनके पहुंचते ही स्टोर के कर्मचारियों ने अपनी गलती मानी. उन्हें दूसरा पिज्जा देने की पेशकश और पैसे वापस करने की पेशकश कर दी, लेकिन बृजेंद्र ने ना ही पैसा वापस लिया और ना ही पिज्जा. बृजेंद्र ने बताया बॉक्स में 6 से अधिक कॉकरोच थे.

SHAHDOL ONLINE PIZZA ORDER
पिज्जा में निकले कीड़े (ETV Bharat)

मंगलवार को की शिकायत

बृजेंद्र ने कहा कि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहीं इसकी शिकायत नहीं की थी, लेकिन मंगलवार को उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर शिकायत दर्ज करवा दी है. सबूत के तौर पर वीडियो भी दिए हैं. अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा है.

अधिकारियों ने क्या कहा ?

सीएमएचओ डॉ राजेश मिश्रा ने कहा है कि "मामले की जानकारी मिली है, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे. गौरतलब है कि इतने बड़े ब्रांड के पिज्जा में इस तरह से कॉकरोच का मिलना पिज्जा खाने वाले शौकीनों के लिए अच्छी खबर नहीं है.

पहले भी खाने में मिल चुके हैं कीड़े

गौरतलब है कि आए दिन कभी ऑनलाइन फूड, कभी रेस्टोरेंट तो कभी ट्रेन में मिलने वाले खानों में कीड़े निकलने की खबरें सामने आती हैं. इसस पहले फरवरी 2025 उज्जैन में एक शख्स ने रेस्टोरेंट में खाने के लिए सैंडविच ऑर्डर किया था. जहां उसके सैंडविच में कॉकरोच निकला था. वहीं वंदे भारत में भी यात्री के खाने में कॉकरोच निकला था. शख्स ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए शिकायत की थी. जिसके बाद रेल प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वेंडर के खिलाफ 20 हजार का जुर्मान लगाया था. साथ ही आईआरसीटीसी ने भी ठेकेदार के खिलाफ भी 25 हजार का जुर्माना लगाय था. दोबारा ऐसा न होने की सख्त हिदायत दी थी.

SHAHDOL PIZZA COCKROACH FOUNDMAIHAR CSP SON ORDER PIZZASHAHDOL ONLINE PIZZA ORDERSHAHDOL NEWSPIZZA COCKROACH FOUND

