मैहर में 5 साल के बच्चे का ऐसा इलाज, अवाक देखते रह गए लोग - MAIHAR CIVIL HOSPITAL NEGLIGENCE

मैहर सिविल अस्पताल में नर्स ने पांच वर्षीय मासूम को खड़े-खड़े लगा दी ड्रिप, मूकदर्शक बना रहा कर्मचारी और स्टाफ.

MAIHAR CIVIL HOSPITAL Negligence
मैहर में मासूम को ड्रिप लगाने के लिए नहीं मिली ड्रिप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 7:55 PM IST

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर सिविल अस्पताल से एक बार फिर हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक पांच साल के मासूम को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. जहां मासूम को खड़े-खड़े ड्रिप चढ़ा दी गई. जबकि उसी दिन एक दूसरे मरीज को फर्श पर लिटा कर उसका इलाज किया गया. मामले का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं.

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पूरा मामला बुधवार का बताया जा रहा है. यहां सिविल अस्पताल के जनरल वार्ड में एक बच्चे को खड़े-खड़े ड्रिप चढ़ा दी गई. ऐसी लापरवाही भरा नजारा देख कर लोग दंग रह गये. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा खड़ा होकर ड्रिप चढ़वा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों ने सुरक्षित व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया.

घायलों का ड्रेसिंग रूम की फर्श पर इलाज

इसके अलावा मासूम के पास खड़े स्टाफ ने मासूम को बैठाने की कोई कोशिश नहीं की. इसी अस्पताल से बुधवार शाम एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई. यहां दो गंभीर रूप से घायल मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया गया. ड्रेसिंग रूम के फर्श पर लेटे मरीज को देखकर लोगों में नाराजगी जाहिर की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की.

सवालों के घेरे में अस्पताल प्रशासन

इस घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय लोगों ने कहा, "अगर अस्पताल में मॉनिटरिंग की व्यवस्था दुरुस्त होती, तो मासूम बच्चे और मरीजों को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता. यह अस्पताल की घनघोर लापरवाही है. जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए."

मामले में अस्पताल प्रभारी डॉ. आर.एन. पांडेय ने कहा कि "अस्पताल में जो दो मरीज फर्श पर लेटे थे, वे नशे की हालत में आए थे. इसलिए वह खुद ही जमीन पर लेट गए थे. बच्चे के मामले में ऑन ड्यूटी नर्स की लापरवाही सामने आई है, जिस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी."

