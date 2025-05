ETV Bharat / state

352 करोड़ की परियोजना, 6 बरस बाद भी है पेंडिंग, बनने से पहले उड़ीं नहरें - MAIHAR BAHUTI CANAL PROJECT

बाणसागर बांध की बहुती नहर परियोजना 6 साल लेट ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 2:40 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 3:20 PM IST 2 Min Read

मैहर : सरकारी योजनाओं की कैसी बेकद्री होती है, इसका सबसे उदाहरण मैहर जिले की 352 करोड़ की बहुती नहर परियोजना है. इसका काम 06 वर्ष विलंब से चल रहा है. प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान जर्जर हालत से ग्रामीणों में रोष है. बाणसागर बांध की बहुती नहर परियोजना के अंतर्गत नहर का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से नहर का निर्माण कार्य चल रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं. इस काम का जिम्मा जल संसाधन विभाग के पास है. 352 करोड़ की है बहुती नहर परियोजना आलम यह है कि गांव डागा में ही नहर के परखच्चे उड़ चुके हैं. ऐसे में नहर अपने अंजाम तक कब पहुंचेगी? इस पर संशय बना हुआ है. बता दें कि 3 जिलों के 65 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बनाई गई नहर परियोजना की शुरुआत तत्कालीन शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई थी. लगभग 352 करोड़ की लागत से बनने वाली नहर परियोजना को अंतिम रूप साल 2019 में दिया जाना था, लेकिन 6 साल की देरी के बाद भी नहर का का काम पूरा नहीं हो पाया. बहुती नहर परियोजना बनने से पहले ही दम तोड़ रही (ETV BHARAT)

मैहर : सरकारी योजनाओं की कैसी बेकद्री होती है, इसका सबसे उदाहरण मैहर जिले की 352 करोड़ की बहुती नहर परियोजना है. इसका काम 06 वर्ष विलंब से चल रहा है. प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान जर्जर हालत से ग्रामीणों में रोष है. बाणसागर बांध की बहुती नहर परियोजना के अंतर्गत नहर का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से नहर का निर्माण कार्य चल रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं. इस काम का जिम्मा जल संसाधन विभाग के पास है. 352 करोड़ की है बहुती नहर परियोजना आलम यह है कि गांव डागा में ही नहर के परखच्चे उड़ चुके हैं. ऐसे में नहर अपने अंजाम तक कब पहुंचेगी? इस पर संशय बना हुआ है. बता दें कि 3 जिलों के 65 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बनाई गई नहर परियोजना की शुरुआत तत्कालीन शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई थी. लगभग 352 करोड़ की लागत से बनने वाली नहर परियोजना को अंतिम रूप साल 2019 में दिया जाना था, लेकिन 6 साल की देरी के बाद भी नहर का का काम पूरा नहीं हो पाया. बहुती नहर परियोजना बनने से पहले ही दम तोड़ रही (ETV BHARAT) किसान पूछ रहे-कब मिलेगा खेतों को पानी नहरों की लाइनिंग टूटकर बिखर गई है. निर्माण पूरा होने से पहले ही नहर मेंटीनेंस मांग रही है. वहीं किसानों का कहना है कि यदि इसी प्रकार से नहर का काम किया जाएगा तो उनके खेतों की सिंचाई भला कैसे होगी? मैहर जिले के रामनगर एवं अमरपाटन क्षेत्र के 46 गांवों की 19 हजार 600 एकड़ रकबा में सिंचाई सुविधा देने वाली बहुती नहर का लाभ किसानों को कब मिलेगा. बहुती नहर बाणसागर बांध से मैहर जिले के डागा गांव से होती हुई छुहिया घाटी के टनल द्वारा अमरपाटन विकासखंड होते हुए रीवा तक जाना है. 352 करोड़ की है बहुती नहर परियोजना (ETV BHARAT) बहुती नहर परियोजना का ये हाल है (ETV BHARAT) पानी से लबालब हो जाएंगे खेत, मोहन यादव ने विश्व की सबसे बड़ी परियोजना पर लगाई मुहर

केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसान नाखुश, 30 किलोमीटर निकाली पदयात्रा मैहर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश इस बारे में पूर्व सरपंच बालकरण वैस का कहना है "ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं. लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है. नहर के निर्माण को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं." वहीं, इस मामले में मैहर कलेक्टर रानी बाटड़ का कहना है "नहर परियोजना की जांच करने के आदेश दिए हैं. जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : May 23, 2025 at 3:20 PM IST