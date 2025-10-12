ETV Bharat / state

हरिद्वार ज्वालापुर लाखों की चोरी कांड का खुलासा, नौकरानी गिरफ्तार, नकदी भी हुई बरामद

रुड़की: हरिद्वार जिले में ज्वालापुर थाना पुलिस ने लाखों की चोरी का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में घर में काम करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपी महिला के पास से चोरी किए गए 6 लाख 24 हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया.

10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनीष चौहान पुत्र रामस्वरूप चौहान निवासी मोहल्ला चौहानान ने कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को सूचना दी. जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी शशि देवी उर्फ छोटी ने 8 अक्टूबर को घर में रखी नगदी 8 लाख 30 हजार की नकदी, 4 जोड़ी बिछुए (चांदी) एक जोड़ी पाजेब (चांदी) और एक अंगूठी (सोने की) चोरी कर ली है. तहरीर के आधार पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू की.

घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए तत्काल कई टीमों का गठन किया गया. जिसके बाद गठित की गई पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसी के साथ स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ की गई. जांच के दौरान वादी के घर में काम करने वाली नौकरानी महिला पत्नी निवासी ग्राम गंज, थाना बनियाठेर, तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, हाल किरायेदार ऋषिपाल का मकान, राजा गार्डन गेट, जगजीतपुर, थाना कनखल, हरिद्वार संदिग्ध पाई गई.