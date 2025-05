ETV Bharat / state

पुलिस को चकमा देने VIP पेंतरा अपना रहे थे नशे के सौदागर, धरी रह गई होशियारी - DRUG DEALERS VIP TACTICS

मैहर : जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत फिल्मी स्टाइल में नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ा गया है. सोमवार दोपहर पुलिस ने लग्जरी वाहन से नशीली दवाओं की खेप बेचने जा रहे आरोपियों को धरदबोचा है. पुलिस के मुताबिक नशीली दवा बेचने वाले आरोपी लग्जरी वाहन से पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे पर पकड़ गए. जब हुई लग्जरी वाहन की तलाशी दरअसल, अमरपाटन पुलिस ने अमरपाटन के खमसेड़ा रोड पर ब्रिज के नीचे एक संदिग्घ लग्जरी वाहन को रोका. अचानक पुलिस के पहुंचने से तस्कर भाग नहीं पाए और पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें चौंकाने वाली चीजें सामने आईं. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली जिसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया.

ऐसे पकड़े गए नशे के सौदागर मैहर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक नशे खिलाफ सूचना देने के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया था. इसी नंबर पर सूचना मिली कि नादन टोला से खरमसेड़ा की ओर ब्रिज के नीचे MP19 ZH 9442 नंबर की गाड़ी खड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में नशीली दवाएं हैं. जानकारी मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मिर्जापुर से होते हुए मैहर के रास्ते नशीले सिरप बेचने की फिराक में थे और लग्जरी गाड़ी को वीआईपी गाड़ी दिखाकर पुलिस को चकमा देना चाहते थे. वाहन में भरे मिले नशीले सिरप अमरपाटन पुलिस पुलिस ने लग्जरी वाहन से 720 नग नशीले सिरप जब्त किए हैं. आरोपियों पर धारा 8/21, 22 NDPS Act व मप्र ड्रग कन्ट्रोल एक्ट 1949 की धारा 6/13 के तहत कार्रवाई की गई है. मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कहा, '' रेंज के आईजी गौरव राजपूत द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज तीन आरोपियों को 6 पेटी नशीले सिरप के साथ पकड़ा गया है.'' यह भी पढ़ें - मैहर में चिलचिलाती धूप के बीच जमकर गिरे ओले, तूफानी हवाएं साथ लेकर आईं ठंडक

