बिहार में 'माई बहिन मान योजना' के फर्जी फॉर्म जब्त, RJD कार्यकर्ता पर FIR

दरभंगा के हनुमाननगर में राजद कार्यकर्ता से फर्जी 'माई बहिन मान योजना' के फॉर्म जब्त, गिरफ्तारी के बाद थाने पर हंगामा, बाउंड पर रिहाई. पढ़ें

mai bahin maan yojana
दरभंगा में राजद कार्यकर्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के हनुमाननगर प्रखंड में बीडीओ मनीष कुमार और बिशनपुर थानाध्यक्ष ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डिलाही गांव में छापेमारी की. इस दौरान सुखो यादव के घर से 'माई बहिन मान योजना' के नाम पर बड़ी संख्या में फॉर्म और पंपलेट जब्त किए गए. इस कार्रवाई में एक राजद कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मामला गरमा गया.

राजद कार्यकर्ताओं का हंगामा: गिरफ्तारी की खबर फैलते ही राजद कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और पूर्व विधायक भोला यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता बिशनपुर थाने पहुंचे. उन्होंने थानाध्यक्ष से बातचीत कर गिरफ्तार कार्यकर्ता को रिहा करने की मांग की और कई घंटों तक थाने पर हंगामा किया.

'माई बहिन मान योजना' के नाम पर फर्जीवाड़ा (ETV Bharat)

बाउंड भरवाकर रिहाई: लंबी बहस और मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कार्यकर्ता को बाउंड भरवाकर रिहा कर दिया. हालांकि, राजद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. इस रिहाई के बाद थाने पर तनाव कम हुआ, लेकिन मामला चर्चा में बना रहा.

फर्जी योजना की जानकारी: अधिकारियों ने बताया कि 'माई बहिन मान योजना' के नाम से कोई सरकारी योजना संचालित नहीं है. बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां महिलाओं को गुमराह कर उनके भविष्य के साथ धोखाधड़ी का कारण बन सकती हैं. इस फर्जीवाड़े की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई.

"इस तरह की गतिविधि से महिलाओं को गुमराह कर भविष्य में धोखाधड़ी की आशंका है."- मनीष कुमार, बीडीओ

प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू: बिशनपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि बीडीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार राजद कार्यकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (2) और 318 (4) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फर्जी योजना की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

"बीडीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. BNS की धारा 318 (2) और 318 (4) के तहत जांच शुरू हुई है."-अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष

राजद का आरोप- सत्ताधारी दल की साजिश: पूर्व विधायक भोला यादव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के इशारे पर राजद के मेनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाने में बाधा डाली जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग कर राजद कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है.

"सत्ताधारी दल के इशारे पर हमारी पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो को आमजन तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल चिंताजनक है."-भोला यादव, पूर्व विधायक

आंदोलन की चेतावनी: भोला यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. राजद की जनहितैषी योजनाओं और चुनावी वादों को जनता तक पहुंचाने से रोकने के खिलाफ उनकी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और इस तरह के कथित दमन का विरोध करने का आह्वान किया.

