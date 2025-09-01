कोरबा: छत्तीसगढ़ सरकार की गेम चेंजर महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 6000 से अधिक आवेदन कतार में हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं, लेकिन यह आवेदन विभाग को सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त हुए हैं. इन सभी आवेदनों को निराकृत बता दिया गया है, लेकिन अब तक इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल है.

जिला प्रशासन से क्या जानकारी मिली?: जिला स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार नए महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ देना शासन स्तर का मामला है. जब तक शासन पोर्टल ओपन नहीं करती तब, तक इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. हाल में महतारी वंदन योजना के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नए आवेदन लिए गए हैं. लेकिन कोरबा जैसे जिलों के लिए दूसरे चरण की नया आवेदन लेने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?? इसका आदेश फिलहाल नहीं मिला है.

कोरबा महिला एवं बाल विकास विभाग का दफ्तर (ETV BHARAT)

सुशासन तिहार में मिले 6077 आवेदन : छत्तीसगढ़ शासन ने लोगों तक पहुंचाने के लिए सुशासन तिहार मनाया था. जिसमें सीएम खुद जिला स्तर पर जाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे. कोरबा जिले में महतारी वंदन योजना की मांग वाले, 6 हजार 77 आवेदन महिला एवं बाल विकास को मिले थे. इन सभी महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदान करने की मांग की थी. इन सभी आवेदनों को निराकृत बताया गया है. हालांकि उत्तर में यह भी लिखा गया है कि शासन से जब स्वीकृति मिलेगी. तभी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा. हितग्राहियों को महतारी वंदन का लाभ कब दिया, जाएगा पोर्टल कब खुलेगा, इसकी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है.

दिशा की बैठक में वो आंकड़े, जो पहली किस्त में जारी हुए : 28 अगस्त को कोरबा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक आयोजित की गई थी. इसके अध्यक्ष सांसद होते हैं. कोरबा सांसद होने के नाते ज्योत्सना महंत ने अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान सांसद को यह जानकारी प्रदान की गई की 25 अगस्त 2025 तक जिले में कुल 2 लाख 95 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुआ है. ये वही संख्या है, जब मार्च 2024 में महिलाओं को पहली किस्त जारी की गई थी.

इतनी महिलाओं को जिले में महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है. जबकि सुशासन तिहार में 6077 आवेदन मिले हैं. महतारी वंदन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 में की गई थी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

पात्रता के लिए इन मपदंडों का पालन जरूरी : महतारी वंदन योजना के लिए वह महिलाएं पात्र हैं, जो विवाहित और छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हैं. आयु कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए. विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं.

महतारी वंदन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?: पात्रता रखने के बाद भी अबतक महतारी वंदन योजना में जिनका नाम नहीं जुड़ा है, तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा. वहां आवेदन फॉर्म लेकर सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. साथ ही मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी जमा करना होगा. आधार कार्ड, राशन कार्ड फॉर्म, बैंक पासबुक, फोटो आदि दस्तावेज जरूरी हैं.

महतारी वंदन योजना के नए हितग्राहियों पर जानकारी: नए हितग्राहियों को योजना का लाभ कब मिलेगा इसका फैसला शासन स्तर पर ही होगा. नए आवेदन कब लिए जाएंगे यह तिथि भी शासन स्तर से ही घोषित होगी. फिलहाल इसकी कोई सूचना नहीं है.

शासन से आदेश मिलने पर लेंगे आवेदन : महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी बजरंग सांडे ने बताया कि महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदनों कब से लिए जाएंगे, यह शासन स्तर का फैसला है.

फिलहाल हम नए आवेदन नहीं ले रहे हैं. फरवरी 2024 में 2 लाख 95000 आवेदन हमें मिले थे. पात्रता के आधार पर सभी को योजना का लाभ मिल रहा है. पात्रता के लिए जो मापदंड है, उस पर खरा उतरने के बाद योजना का लाभ मिलता है- बजरंग सांडे, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा

सुशासन तिहार के तहत महतारी वंदन योजना में जो आवेदन मिले थे वे आवेदन अब भी कतार में है. ऐसे में अब देखना होगा कि शासन स्तर पर इन आवेदनों का क्या होता है.