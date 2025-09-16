ETV Bharat / state

महतारी वंदन योजना: 3500 हितग्राहियों का नाम पात्र सूची से हटाया गया

महतारी वंदन योजना: जिला परियोजना अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि ज़िले में एक साल के भीतर 34 से 3500 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए है. इनमें 1 हजार 923 हितग्राही वे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी. जबकि बाकी महिलाओं के दस्तावेज़ गड़बड़ पाए गए या वे सरकारी सेवा में रहते हुए भी योजना का लाभ ले रही थी. कई मामलों में मृत्यु की जानकारी देर से मिलने के कारण राशि जारी हो गई थी. जिसकी अब रिकवरी की जा रहा है.

जगदलपुर: विष्णु देव साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना पर बस्तर जिले में बड़ा खुलासा हुआ है. एक साल के भीतर महिला एवं बाल विकास विभाग ने बस्तर जिले में फर्जी तरीके से महतारी योजना का लाभ ले रहे 3500 महिलाओं का नाम पात्रता सूची से हटा दिया है. और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. अधिकारी की मानें तो फर्जी नाम दर्ज कराने वालों और पैसे लेने वालों से अब रिकवरी की प्रकिया की जा रही है.

योजना की 19वीं किश्त जारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत पिछले साल काशी से की थी. पहले ही महीने जिले की करीब 1 लाख 94 हजार महिलाओं को पहली किस्त दी गई थी. इस माह 19वीं किस्त जारी की जा चुकी है. लेकिन अब भी सैकड़ों महिलाएं पंजीयन छूट जाने, आधार कार्ड निष्क्रिय होने या हाल ही में पात्रता हासिल करने की वजह से योजना से वंचित हैं.

शासन की ओर से किया गया है ऐलान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पंजीयन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा. महिला बाल विकास अधिकारी के अनुसार बस्तर जिले में नए पंजीयन तो नहीं हो रहे है लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल पीड़ितों का पंजीयन किया जा रहा है. फिलहाल विभाग ने संदेहास्पद हितग्राहियों को जांच सूची में डाल दिया है. और जिनसे गलत तरीके से लाभ लिया गया है. उनसे राशि वसूली की जा रही है.



महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन: इधर बस्तर संभाग में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन किया है. लेकिन बस्तर के कई महिलाओं के खाते में आज भी महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं डल रहा है. जिसकी खबरें हमेशा निकलकर सामने आती है. छत्तीसगढ़ सरकार और महिला बाल विकास विभाग को पुनः पात्र हितग्राहियों का आवेदन लेने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने की आवश्यकता है. हालांकि नए सिरे से आवेदन करने की प्रकिया बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में शुरू की गई है.