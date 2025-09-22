ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन के बाद महतारी सदन योजना, नवरात्रि पर धमतरी में शुभारंभ

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव धमतरी में महतारी सदन कार्यक्रम को शुरू करेंगे

MAHTARI SADAN SCHEME
छत्तीसगढ़ में महतारी सदन कार्यक्रम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 8:16 PM IST

4 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालते ही राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की. उसके बाद अब महतारी सदन कार्यक्रम के जरिए साय सरकार महिलाओं को अन्य सौगात देने जा रही है. नवरात्रि के दूसरे दिन मंगलवार 23 सितंबर को सीएम साय महतारी सदन कार्यक्रम के जरिए पर धमतरी में 245.80 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे.

महिला सशक्तिकरण और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा: सीएम साय के धमतरी दौरे से जिले में कई विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. इसके जरिए जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी.

महतारी सदन योजना के तहत भवन का लोकार्पण: जिले में महतारी सदन योजना के तहत 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण किया जाएगा. इसमें कुरूद के 4 महतारी सदन भवन शामिल है. नए भवनों का शिलान्यास भी करेंगे. लगभग 2.10 करोड़ की लागत से निर्मित ये भवन महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता के नए केंद्र बनेंगे.ये महतारी सदन हमारी माताओं-बहनों की शक्ति और क्षमता को समाज में नई पहचान देंगे.

धमतरी के किन जिलों में होगा विकास कार्य जानिए ?: धमतरी के ग्राम करेली बड़ी और भालूझूलन में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 16.61 करोड़ की लागत से आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा. इसके अलावा जी-जामगांव औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण 6.00 करोड़ की राशि से होगा. इस विकास कार्यों से राज्य में रोजगार और निवेश की संभावनाएं खुलेंगी. कंवर समाज भवन मधुबन धाम, राकांडीह का निर्माण 50 लाख की लागत से होगा, जो सामुदायिक विकास को नई ऊर्जा देगा.

कौशल विकास केंद्रों की होगी स्थापना: धमतरी में शिक्षा और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में आईटीआई भवन, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और लाइवलीहुड कॉलेज भवन का शिलान्यास किया जाएगा. इसमें कुल 27.67 करोड़ की लागत आएगी. 7 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से बने कृषि महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का लोकार्पण होगा. ये संस्थान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख केंद्र बनेंगे.

धमतरी में सड़कों के निर्माण में आएगी तेजी: जिले के विभिन्न मार्गों के निर्माण और सुधार के लिए 9 सड़क कार्यों का शिलान्यास 119.79 करोड़ की लागत से किया जाएगा. गौरव पथ योजना के तहत गातापार और बकली मार्ग का लोकार्पण होगा. नई सड़कें गांवों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य केंद्र भवन का होगा निर्माण: भेण्ड्री में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण होगा. इसमें 75 लाख की लागत रुपये की लागत आएगी. इससे ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा.

जल जीवन मिशन को मिलेगी गति: धमतरी में जल जीवन मिशन के क्षेत्र में भी कार्य होगा. यहां करीब 29 करोड़ की लागत से 39 कार्य किए जाएंगे. जिले की हर बस्ती हर घर जल से लैस होगी. कोडेबोड़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना का विस्तार किया जाएगा. महानदी नहर पर क्रॉस रेग्युलेटर का निर्माण होगा. इससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा.

गंगेरेल साइंस पार्क का होगा शुभारंभ: इस अवसर पर गंगरेल साइंस पार्क का भी शुभारंभ होगा. यह पार्क बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन की नई संभावनाओं को विकसित करेगा.

धमतरी जिले में दिखेगा चौतरफा विकास: इन योजनाओं से धमतरी जिले में चौतरफा विकास दिखाई देगा. जिले के आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा होगा.

