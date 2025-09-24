कर्रेझर में महतारी सदन का लोकार्पण, महिलाओं को सशक्त बनाने निभाएगा भूमिका
बालोद के कर्रेझर में पहले महतारी सदन का वर्चुअल लोकार्पण सीएम विष्णुदेव साय ने किया है.
Published : September 24, 2025 at 1:52 PM IST
बालोद : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कर्रेझर स्थित प्रसिद्ध देवस्थल राजाराव पठार में महतारी सदन का वर्चुअल लोकार्पण किया.धमतरी के करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में कुल 51 महतारी सदनों का शुभारंभ किया. कर्रेझर में आयोजित लोकार्पण समारोह में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद भोजराज नाग, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी चंद्राकर सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्वसहायता समूह की महिलाएं मौजूद थी.
किस काम के लिए होगा इस्तेमाल ?: महिलाओं के लिए बहुउद्देशीय भवन करीब 30 लाख रुपये की लागत से बना है. महतारी सदन में कार्यालय कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई, दुकान के अलावा महिला एवं पुरुष प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध है. यह भवन पंचायत स्तर पर महिलाओं के आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने, सामूहिक बैठक और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के संचालन समेत समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है.
नवरात्रि में महिलाओं का सम्मान : लोकार्पण कार्यक्रम में शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि- विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कर्रेझर की पावन धरती और राजाराव बाबा को नमन करते हुए कहा कि नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर मातृशक्ति को समर्पित यह भवन हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए उन्हें विचार मंथन, रचनात्मक कार्यों और सकारात्मक गतिविधियों के लिए एक उपयुक्त स्थल देने का कार्य किया है.
सरकार ने कार्यभार संभालते ही माताओं-बहनों के खातों में आर्थिक सहयोग की पहल की. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रत्येक महिला को आर्थिक रूप से सशक्त और लखपति बनाने के उद्देश्य से जनोन्मुखी योजनाएं चला रहे हैं- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री
सांसद भोजराज नाग ने दी बधाई : सांसद भोजराज नाग ने इस अवसर पर बालोद जिले और कर्रेझर के ग्रामीणों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण में महिलाओं का योगदान सबसे अहम है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भूमिका समझते हुए 33 प्रतिशत आरक्षण की दिशा में काम किया है.वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर योजनाएं संचालित कर रहे हैं- भोजराज नाग, सांसद
स्व सहायता समूह ने पेश किया नुक्कड़ नाटक : सांसद भोजराज नाग ने पर्यावरण संरक्षण, जल-संरक्षण और संस्कृति-संवर्धन में मातृशक्ति की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया. इस दौरान स्वसहायता समूह और सम्मान समारोह में बिहान समूह की महिलाओं ने जल जतन अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया.
जिल के लिए छह महतारी सदन : मुख्यमंत्री के इस लोकार्पण कार्यक्रम के तहत बालोद जिले को कुल छह महतारी सदनों की सौगात मिलने वाली है. जिनमें कर्रेझर का भवन सबसे पहले तैयार हुआ है. समारोह में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और सांसद भोजराज नाग ने फीता काटकर भवन का विधिवत शुभारंभ किया. कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण किया गया और उपस्थित ग्रामीणों को स्वच्छता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की शपथ भी दिलाई गई. भव्य महतारी सदन अब महिलाओं के सामूहिक विचार विमर्श, सामाजिक गतिविधियों और आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेगा, जो उन्हें आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की नई दिशा देगा.
