सीतापुर : जिले की मिश्रिख नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उपचुनाव के नतीजे आ गये हैं. उपचुनाव में मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर भाजपा की सीमा भार्गव सपा प्रत्याशी को हराकर भारी मतों से विजयी हुईं. महमूदाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को हराकर पूर्व चेयरमैन मो. अहमद के बेटे सपा प्रत्याशी आमिर अराफात ने कब्जा बरकरार रखा. मिश्रिख में भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव की पत्नी सीमा भार्गव को उपचुनाव में कुल 6512 वोट मिले.

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सपा की राम देवी को 3365 वोट मिले हैं. भाजपा की सीमा भार्गव ने 3147 वोटों से सपा की रामदेवी और निर्दलीय प्रत्याशी आकांक्षा को हराकर करारा झटका दिया. महमूदाबाद में सपा से चेयरमैन रहे मो. अहमद के बेटे आमिर अराफात पिता की कुर्सी पर फिर से काबिज हो गए. आमिर ने 8906 मत पाकर 575 वोटों के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को चुनाव हराया है. सत्तारुढ पार्टी के प्रत्याशी संजय वर्मा को महज 1352 वोट मिले हैं. इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को 8331 वोट मिले हैं.



महमूदाबाद में सपा से उपचुनाव जीतने वाले आमिर अराफात पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अहमद के बेटे हैं. इनके पिता चार बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, लंबी बीमारी के बाद मो. अहमद का निधन हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव में सपा ने आमिर अराफात को टिकट दिया था. आमिर ने अपने पिता की वरासत को संभालते हुए उपचुनाव में विजय प्राप्त की है. वहीं मिश्रिख में अपनी जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव ने कहा कि ये मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है. भाजपा की जीत है. मेरी जीत से विपक्ष बौखला गया है. मैं अब सरकार के काम को गति देने का काम करूंगी. अब हम सड़क बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, आवास बनवाएंगे.

