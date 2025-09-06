मथुरादास माथुर अवॉर्ड : महिपाल लोमरोर, कार्तिक शर्मा और यथार्थ भारद्वाज को मिले अवार्ड

मथुरादास माथुर 2025 के सीनियर कैटेगरी के अवॉर्ड के लिए महिपाल लोमरोर को चुना गया है.
जयपुर : राजस्थान के बेस्ट क्रिकेटर्स को दिया जाने वाला मथुरादास माथुर अवॉर्ड इस बार महिपाल लोमरोर को दिया गया है. इस तरह वे भी दो बार यह अवॉर्ड हासिल करने वाले राजस्थान के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. 2025 के सीनियर कैटेगरी के अवॉर्ड के लिए महिपाल लोमरोर को चुना गया है. राजस्थान के स्टार क्रिकेटर्स पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी और अशोक मेनारिया के बाद की लिस्ट में अब नागौर के महिपाल लोमरोर का नाम भी जुड़ गया है.
इससे पहले महिपाल को 2017 में, यानी 8 साल पहले भी सीनियर कैटेगरी का यह अवॉर्ड मिला था. 2024-25 सीजन में महिपाल लोमरोर ने मुश्ताक अली, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में मिलाकर 1300 रन बनाए थे. उनके आसपास भी सीनियर कैटेगरी में कोई अन्य खिलाड़ी नहीं था. वहीं, जूनियर कैटेगरी में इस बार यह अवॉर्ड भरतपुर के कार्तिक शर्मा और सबजूनियर में जयपुर के यथार्थ भारद्वाज को दिया गया है.
पुरस्कार दिया गया : हर साल की तरह मथुरादास माथुर की जन्मतिथि 6 सितंबर को ये अवॉर्ड दिए गया. इसमें सीनियर में 15 हजार, जूनियर व सब जूनियर में 7.5 हजार के साथ-साथ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, स्मृति चिह्न और क्रिकेट किट दी गई. कार्तिक शर्मा ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में 492 रन, कूच बिहार 379 रन, मुश्ताक अली में 201 रन, विजय हजारे में 445 और रणजी ट्रॉफी में 148 रन बनाए. यथार्थ भारद्वाज ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 613 रन बनाए जिसमें 209 बेस्ट, 3 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है.
नेता प्रतिपक्ष पहुंचे : जयपुर में आयोजित हुए इस अवार्ड समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मुनिश्वर नाथ भंडारी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत समेत क्रिकेट से जुड़े अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान वह ने कहा कि इस तरह अवार्ड से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है.