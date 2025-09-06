ETV Bharat / state

मथुरादास माथुर अवॉर्ड : महिपाल लोमरोर, कार्तिक शर्मा और यथार्थ भारद्वाज को मिले अवार्ड

महिपाल लोमरोर को दिया गया मथुरादास माथुर अवॉर्ड ( ETV Bharat jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 6, 2025 at 6:14 PM IST 2 Min Read

जयपुर : राजस्थान के बेस्ट क्रिकेटर्स को दिया जाने वाला मथुरादास माथुर अवॉर्ड इस बार महिपाल लोमरोर को दिया गया है. इस तरह वे भी दो बार यह अवॉर्ड हासिल करने वाले राजस्थान के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. 2025 के सीनियर कैटेगरी के अवॉर्ड के लिए महिपाल लोमरोर को चुना गया है. राजस्थान के स्टार क्रिकेटर्स पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी और अशोक मेनारिया के बाद की लिस्ट में अब नागौर के महिपाल लोमरोर का नाम भी जुड़ गया है. इससे पहले महिपाल को 2017 में, यानी 8 साल पहले भी सीनियर कैटेगरी का यह अवॉर्ड मिला था. 2024-25 सीजन में महिपाल लोमरोर ने मुश्ताक अली, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में मिलाकर 1300 रन बनाए थे. उनके आसपास भी सीनियर कैटेगरी में कोई अन्य खिलाड़ी नहीं था. वहीं, जूनियर कैटेगरी में इस बार यह अवॉर्ड भरतपुर के कार्तिक शर्मा और सबजूनियर में जयपुर के यथार्थ भारद्वाज को दिया गया है. पढ़ें. 8 साल बाद खिलाड़ियों-प्रशिक्षकों को मिलेंगे महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड