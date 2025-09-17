बड़ी खबर : महिंद्रा सेज भूमि प्रकरण में राजे, राठौड़ सहित अन्य के खिलाफ परिवाद खारिज
महिंद्रा सेज भूमि प्रकरण. पूर्व सीएम राजे सहित अन्य नेताओं और अधिकारियों पर दायर परिवाद खारिज. जानिए पूरा मामला...
Published : September 17, 2025 at 9:02 PM IST
जयपुर: अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-11 की अदालत ने सोमवार को महिंद्रा सेज भूमि प्रकरण में बड़ा आदेश सुनाया. अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह खींवसर सहित पूर्व आईएएस अफसर सी. एस. राजन और वीनू गुप्ता के खिलाफ दायर परिवाद को खारिज कर दिया.
परिवाद खारिज होने के कारण : पीठासीन अधिकारी पार्वती ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि परिवादी संजय छाबड़ा ने परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए. उन्होंने केवल मौखिक आरोप लगाए, जबकि दस्तावेजी या प्रत्यक्ष प्रमाण अदालत के सामने नहीं रखे गए. अदालत ने कहा कि बिना साक्ष्य के ऐसे आरोप स्वीकार्य नहीं है. इस आधार पर परिवाद को खारिज किया गया.
पढ़ें : दरगाह वाद प्रकरण: 7/11 में प्रतिवादी पक्ष की ओर से बहस रही अधूरी, अगली सुनवाई 1 नवंबर को
परिवाद में लगाए गए थे गंभीर आरोप : करीब 10 साल पहले दायर इस परिवाद में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगियों ने पद का दुरुपयोग कर महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा को लाभ पहुंचाया.
परिवाद के अनुसार :
- महिंद्रा लाइफ स्पेस डवलपर्स लिमिटेड के अधिकारियों से मिलीभगत कर महिंद्रा सेज सिटी की सड़क, पार्क और स्कूल के लिए आरक्षित जमीन का लैंड यूज बदल दिया गया.
- तत्कालीन उद्योग सचिव वीनू गुप्ता ने लैंड यूज का प्रस्ताव तैयार किया और मुख्य सचिव सी. एस. राजन ने उसे स्वीकार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया.
- कैबिनेट बैठक में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की सामाजिक आधारभूत संरचना की भूमि को 1000 एकड़ से घटाकर 446 एकड़ कर दिया गया. जिससे लगभग 500 एकड़ जमीन निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई.
- इस प्रक्रिया में भूमि रूपांतरण पर लगने वाले चार्ज की छूट के संबंध में वित्त विभाग से अनुमति नहीं ली गई.
राजकोष को नुकसान का आरोप : परिवाद में यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई से राज्य के राजकोष को लगभग 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. परिवादी का आरोप था कि सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से यह फायदा महिंद्रा समूह को दिया गया. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद परिवादी ने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया. केवल मौखिक आरोपों के आधार पर इतने बड़े प्रकरण में कार्रवाई नहीं की जा सकती. इसलिए अदालत ने परिवाद को खारिज करने का आदेश दिया.