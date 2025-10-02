ETV Bharat / state

1933 में बलौदा बाजार आए थे महात्मा गांधी, कृषि उपज मंडी में दिया था छुआछूत मिटाने का संदेश

ऐतिहासिक कुएं का पानी पीकर बापू ने दिया बड़ा संदेश.

MAHATMA GANDHI
1933 में बलौदा बाजार आए थे महात्मा गांधी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 12:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: महात्मा गांधी जी की आज जयंती मनाई जा रही है. यह दिन केवल एक राष्ट्रीय अवकाश या समारोह का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें गांधी जी के आदर्शों, उनके विचारों और उनके योगदान को याद करने और उसपर चलने का भी संदेश देता है. गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि समाज में समानता, भाईचारे और इंसानियत का संदेश भी दिया. ऐसे ही संदेशों का प्रतीक बलौदा बाजार का गांधी स्मृति स्थल है.

ऐतिहासिक कुएं की कहानी: बलौदा बाजार अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और सामाजिक चेतना के लिए जाना जाता है. गांधी जी की बलौदा बाजार यात्रा को आज भी लोग याद करते हैं. बलौदा बाजार के जिस कुएं का पानी गांधी जी ने पीया था उस कुएं का हाल आज बद से बदतर है. कुआं गंदगी से पटा पड़ा है. आस पास कचरे का अंबार जमा है. प्रशासन को जब कुएं की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया तब उनकी ओर से इसको दुरुस्त किए जाने का काम शुरु किया गया है.

ऐतिहासिक कुएं की कहानी (ETV Bharat)

1933 में आए थे गांधी जी: स्थानीय पत्रकार नीरज बाजपेयी बताते हैं कि मेरे दादा स्वर्गीय रामसागर बाजपेयी गांधी जी की सभा में शामिल हुए थे. नीरज बताते हैं कि उनके दादा करते थे कि गांधी जी दो बार छत्तीसगढ़ आए थे. पहली बार 1920 में और दूसरी बार 1933 में. बलौदा बाजार में उनकी सभा अब के कृषि उपज मंडी में हुई थी. जहां पर गांधी जी की सभा हुई थी वहां पर उस वक्त बैलों और भैंसों का बाजार लगा करता था. 'बोदा' बाजार से जिले का नाम वर्तमान में बलौदा बाजार पड़ा.

Baloda Bazar
ऐतिहासिक कुएं की कहानी (ETV Bharat)

अगर प्रशासन गंभीरता से काम करता है, तो यह स्थल पर्यटन का केंद्र बन सकता है. हम बचपन से अपने पिता से सुनते आए थे कि गांधी जी यहां आए थे, लेकिन कभी इस जगह को साफ-सुथरा नहीं देखा. अब अगर यहां सौंदर्यीकरण होता है, तो बच्चों को यह जानने का मौका मिलेगा कि उनके जिले में गांधी जी आए थे और उन्होंने समाज में समानता का संदेश दिया था: नीरज बाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार

बापू ने दिया था संदेश: नीरज बाजपेयी बताते हैं कि गांधी जी 26 नवंबर 1933 को सारागांव, खरोरा, कनकी, पलारी होते हुए बलौदा बाजार पहुंचे थे. बापू ने लोगों को यहां अस्पृश्यता के खिलाफ संदेश दिया और दलित युवक के हाथों से कुएं से लाए गए पानी को पीया. पत्रकार नीरज बताते हैं कि गांधी जी की जनसभा में 400 से 500 लोग पहुंचे थे जनसभा के माध्यम से गांधी जी ने लोगों छुआछूत मिटाने का संदेश दिया था.

Baloda Bazar
ऐतिहासिक कुएं की कहानी (ETV Bharat)

ऐतिहासिक सभा की तस्वीर मौजूद: नीरज बाजपेयी बताते हैं, “बलौदा बाजार की इस ऐतिहासिक सभा की तस्वीर भी मौजूद है. जिसमें गांधी जी लोगों के बीच में हैं. नीरज बताते हैं कि जिस कुएं का पानी गांधी जी ने पीया था उस कुएं की आज दुर्दशा ऐसी कि उसमें से बदबू आती है. कुएं में कचरे का ढेर भरा पड़ा है. स्थानीय लोगों की भी शिकायत है कि इस ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल नहीं की जा रही है. सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सफाई की जाती है, बाकी दिनों में यहां कोई ध्यान देने नहीं आता. बीते दिनों खुद कलेक्टर दीपक सोनी यहां आए और कुएं का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा था कि, “गांधी स्मृति स्थल केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. इसे संरक्षित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. सौंदर्यीकरण और शिलालेख के माध्यम से यहां गांधी जी के आगमन और उनके संदेश को उजागर किया जाएगा.”

जैतूसाव मठ में रुके थे गांधी जी, यहीं से किया था अस्पृश्यता और छुआछूत मुक्त भारत का आह्वान
गांधीगिरी से गांव की सूरत बदलने की मुहिम, ग्रामीणों ने शुरु किया जन सत्याग्रह - Villagers started Jan satyagraha
कालीचरण महाराज के बयान पर मचा सियासी कोहराम, कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग


For All Latest Updates

TAGGED:

AGRICULTURAL PRODUCE MARKETMAHATMA GANDHI JAYANTIGANDHI JAYANTI DATE OF BIRTHछुआछूत मिटाने का संदेशMAHATMA GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.