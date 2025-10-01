ETV Bharat / state

मठ में स्थापित है महात्मा गांधी की प्रतिमा, समाज को रास्ता दिखाने किया था बड़ा काम

छत्तीसगढ़ के एक मठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है.आईए जानते हैं ऐसा क्यों है.

Mahatma Gandhi statue in monastery
मठ में स्थापित है महात्मा गांधी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 2:16 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 2:53 PM IST

रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट

रायपुर : छत्तीसगढ़ के एक मठ में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है.ऐसा माना जाता है कि ये पहला मठ है जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है. ये मठ राजधानी रायपुर में है.जिसे लोग जैतूसाव मठ के नाम से जानते हैं. महात्मा गांधी साल 1933 में 22 नवंबर से 28 नवंबर तक पुरानी बस्ती स्थित जैतूसाव मठ में रुके थे. इस दौरान उन्होंने छुआछूत निवारण के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक भी की थी.

मठ में स्थापित है महात्मा गांधी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गांधी सदन का दिया गया नाम : महात्मा गांधी के आने के बाद इस जगह को गांधी सदन के नाम से रिजर्व रखा गया था. पहले की मूर्ति खंडित हो चुकी थी इसलिए अब नए सिरे से चरखा चलाते हुए गांधी प्रतिमा गांधी सदन में स्थापित की गई है. जिसमें हर साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी जी के भजन और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.

जैतूसाव मठ के सचिव महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सुबह के समय गांधी जी का भजन करने के साथ ही उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. स्काउट गाइड का स्टाफ यहां आकर गांधी जयंती के दिन पुष्प अर्पित करते हैं. राजधानी रायपुर शहर का यह पहला मठ है जहां पर गांधी प्रतिमा स्थापित की गई. जैतूसाव मठ के सचिव के मुताबिक महात्मा गांधी इस मठ में दो बार आए थे. इस मठ में आने के बाद महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक भी की थी.

गांधी जी ने छुआछूत निवारण के लिए अछूत कन्या के हाथ से कुएं का जल निकलवा कर लोगों के ऊपर छिड़काव किया था. जिससे छुआछूत का निवारण हुआ. महंत लक्ष्मी नारायण दास भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्हीं के द्वारा गांधी जी के आगमन पर गांधी भवन नाम दिया गया था. जहां पर गांधी जी की प्रतिमा चरखा चलाते हुए स्थापित की गई- महेंद्र कुमार अग्रवाल, सचिव जैतूसाव मठ

अस्पृश्यता निवारण के लिए रायपुर आए थे महात्मा गांधी : इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि महात्मा गांधी दूसरी बार साल 1933 में 22 नवंबर से 28 नवंबर तक रायपुर में थे. उस दौरान छुआछूत निवारण से संबंधित दौरे पर महात्मा गांधी निकले थे. जिसको हम अस्पृश्यता निवारण कहते हैं. जैतूसाव मठ को नए मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.

इतिहासकार के मुताबिक गांधी जी ने अछूत कन्या के हाथ से कुएं से पानी निकलवा कर कुछ लोगों को पानी पिलाने के साथ ही उनके ऊपर उस जल का छिड़काव भी किया था . उस दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो देखा था उसका आंखों देखा हाल इतिहासकार को बताया था. गांधी जी की इस बैठक का व्यापक असर पड़ा था और छुआछूत का निवारण हुआ.

