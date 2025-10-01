ETV Bharat / state

मुरादाबाद में छात्रों ने बास्केटबॉल ग्राउंड में बनाया राष्ट्रपिता का विशाल पोर्ट्रेट; टीचर बोले- महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें

कला शिक्षक नवनीत गोस्वामी ने बताया कि 340 वर्ग फीट एरिया में 15 छात्र-छात्राओं ने 8 घंटे मं यह पोर्ट्रेट बनाया है.

Photo Credit: ETV Bharat
राष्ट्रपिता के चेहरे का कलात्मक चित्रण (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: गांधी जयंती (Mahatma Gandhi Jayanti 2025) के अवसर पर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने महात्मा गांधी का विशाल पोर्ट्रेट तैयार करके स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दिया. 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी का विशाल पोर्ट्रेट तैयार किया.

ब्लैक डस्ट से बनाया पोर्ट्रेट: कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनके चेहरे का कलात्मक चित्रण प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि अर्पित की. कॉलेज के कला संकाय के प्रभारी अध्यापक डॉ. नवनीत गोस्वामी के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं ने ब्लैक डस्ट के जरिए महात्मा गांधी के चेहरे का मनमोहक चित्र बनाया है.

जानकारी देते कला शिक्षक नवनीत गोस्वामी (Video Credit: ETV Bharat)

340 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया पोर्ट्रेट: चित्रगुप्त कॉलेज के प्रांगण में स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में लगभग 340 वर्ग फीट क्षेत्र में 10-15 छात्र-छात्राओं ने मिलकर कॉलेज अध्यापक के नेतृत्व में दो दिन प्लानिंग करने के उपरांत लगातार 8 घंटे तक मेहनत करके इस पोर्ट्रेट को तैयार किया है.

लोगों को जागरूक किया जाता है: कला अध्यापक नवनीत गोस्वामी ने बताया कि 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए तथा युवा पीढ़ी को देश में मनाए जाने वाले त्योहार, पारंपरिक कलाओं और महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों से अवगत कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किया जाते हैं.

यह भी पढ़ें- बागपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी; दुबई से हो रही कांस्पीरेसी, गैंग के 8 लोग गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDHI JAYANTI EVENTS 2025MAHATMA GANDHI JAYANTI EVENTS 2025HUGE PORTRAIT IN MORADABADSTUDENTS MADE HUGE PORTRAITMAHATMA GANDHI JAYANTI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.