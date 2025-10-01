मुरादाबाद में छात्रों ने बास्केटबॉल ग्राउंड में बनाया राष्ट्रपिता का विशाल पोर्ट्रेट; टीचर बोले- महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें
कला शिक्षक नवनीत गोस्वामी ने बताया कि 340 वर्ग फीट एरिया में 15 छात्र-छात्राओं ने 8 घंटे मं यह पोर्ट्रेट बनाया है.
मुरादाबाद: गांधी जयंती (Mahatma Gandhi Jayanti 2025) के अवसर पर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने महात्मा गांधी का विशाल पोर्ट्रेट तैयार करके स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दिया. 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी का विशाल पोर्ट्रेट तैयार किया.
ब्लैक डस्ट से बनाया पोर्ट्रेट: कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनके चेहरे का कलात्मक चित्रण प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि अर्पित की. कॉलेज के कला संकाय के प्रभारी अध्यापक डॉ. नवनीत गोस्वामी के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं ने ब्लैक डस्ट के जरिए महात्मा गांधी के चेहरे का मनमोहक चित्र बनाया है.
340 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया पोर्ट्रेट: चित्रगुप्त कॉलेज के प्रांगण में स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में लगभग 340 वर्ग फीट क्षेत्र में 10-15 छात्र-छात्राओं ने मिलकर कॉलेज अध्यापक के नेतृत्व में दो दिन प्लानिंग करने के उपरांत लगातार 8 घंटे तक मेहनत करके इस पोर्ट्रेट को तैयार किया है.
लोगों को जागरूक किया जाता है: कला अध्यापक नवनीत गोस्वामी ने बताया कि 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए तथा युवा पीढ़ी को देश में मनाए जाने वाले त्योहार, पारंपरिक कलाओं और महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों से अवगत कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किया जाते हैं.
