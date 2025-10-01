ETV Bharat / state

मुरादाबाद में छात्रों ने बास्केटबॉल ग्राउंड में बनाया राष्ट्रपिता का विशाल पोर्ट्रेट; टीचर बोले- महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें

राष्ट्रपिता के चेहरे का कलात्मक चित्रण ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 8:02 PM IST 2 Min Read