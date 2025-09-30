ETV Bharat / state

महतारी वंदन योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा कर्मी को मिल रहा हितग्राही लाभ

बालोद: महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. कभी सामूहिक विवाह योजना में की जा रही गड़बड़ी तो कभी अन्य विभागीय अनियमितताओं को लेकर. बीते दिनों ही ये खुलासा हुआ कि विभागीय अधिकारियों द्वारा फरवरी माह को 30 दिन दिखाकर सामग्री क्रय आदेश जारी कर दिया गया. अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि एक नया मामला सामने आ गया. आरोप है कि विभाग में पदस्थ महिला संविदा कर्मचारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना का लाभ हर महीन ले रही है. आरोप है कि महिला को पिछले 19 महीनों से ये लाभ मिल रहा है.

संविदा कर्मी को महतारी वंदन योजना का लाभ: आरोप है कि महिला बाल विकास विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी वार्ड नंबर 18 में रहती है. शिकायकर्ता का आरोप है कि विभआग में पदस्थ संविदा कर्मी महिला को पिछले 19 महीनों से एक एक हजार रुपए मिल रहे हैं. बैंक खातों के ट्रांजेक्शन से भी ये बात स्पष्ट हुई है. शिकायतकर्ता का कहना है कि ये योजना जरुरतमंदों के लिए शुरु की गई. लेकिन योजना का लाभ कुछ लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं. सक्षम लोगों को भी योजना का लाभ फर्जीवाड़ा कर मिल रहा है. शिकायकर्ता ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है और जांच की मांग उठाई है.

महतारी वंदन योजना (ETV Bharat)