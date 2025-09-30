ETV Bharat / state

महतारी वंदन योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा कर्मी को मिल रहा हितग्राही लाभ

आरोप है कि महिला को पिछले 19 महीनों से हर माह 1 हजार रुपए मिल रहा है.

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPT
महतारी वंदन योजना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. कभी सामूहिक विवाह योजना में की जा रही गड़बड़ी तो कभी अन्य विभागीय अनियमितताओं को लेकर. बीते दिनों ही ये खुलासा हुआ कि विभागीय अधिकारियों द्वारा फरवरी माह को 30 दिन दिखाकर सामग्री क्रय आदेश जारी कर दिया गया. अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि एक नया मामला सामने आ गया. आरोप है कि विभाग में पदस्थ महिला संविदा कर्मचारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना का लाभ हर महीन ले रही है. आरोप है कि महिला को पिछले 19 महीनों से ये लाभ मिल रहा है.

संविदा कर्मी को महतारी वंदन योजना का लाभ: आरोप है कि महिला बाल विकास विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी वार्ड नंबर 18 में रहती है. शिकायकर्ता का आरोप है कि विभआग में पदस्थ संविदा कर्मी महिला को पिछले 19 महीनों से एक एक हजार रुपए मिल रहे हैं. बैंक खातों के ट्रांजेक्शन से भी ये बात स्पष्ट हुई है. शिकायतकर्ता का कहना है कि ये योजना जरुरतमंदों के लिए शुरु की गई. लेकिन योजना का लाभ कुछ लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं. सक्षम लोगों को भी योजना का लाभ फर्जीवाड़ा कर मिल रहा है. शिकायकर्ता ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है और जांच की मांग उठाई है.

महतारी वंदन योजना (ETV Bharat)

गलत तरीके से योजना का लाभ आरोपी महिला पिछले 19 महीनों से उठा रही है. आरोपी महिला महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा कर्मी है. आरोपी महिला वार्ड नंबर 18 की निवासी है. जिला स्तर के अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए: शिकायतकर्ता


यह विषय आपके द्वारा संज्ञान में आया है. मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी: समीर पांडे, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

क्या है महतारी वंदन योजना: विधानसभा चुनाव के दौरान विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना लाने का ऐलान किया था. साय ने वोटरों से कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो इस योजना को लागू करेंगे. हर महिला के खाते में शासन की ओर से 1 हजार रुपए दिए जाएंगे. विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये वादा काम कर गया और बीजेपी बंपर वोटों और सीटों से चुनाव जीत गई. मोदी की गारंटी में भी ये योजना थी लिहाज सरकार बनते ही योजना को लागू कर दिया गया. योजना के तहत हर हितग्राही महिला के खाते में 1 हजार रुपए हर महीने क्रेडिट होता है. योजना का मकसद गरीब महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाना है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिए ये योजना लागू की गई.

रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ की महिलाएं 'मालामाल'; महतारी वंदन की 18वीं किश्त जारी; आधार अपडेट की अपील

तीजा पोरा पर महतारी वंदन योजना की नई घोषणा से महिलाओं में खुशी, साड़ी वितरण में मचा हंगामा

महतारी वंदन योजना, कतार में 6 हजार नए आवेदन, दूसरे चरण का हो रहा इंतजार

महतारी वंदन योजना: 3500 हितग्राहियों का नाम पात्र सूची से हटाया गया

For All Latest Updates

TAGGED:

BALODCONTRACT WORKERSWOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPTMAHTARI VANDANA YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.