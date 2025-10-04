महतारी वंदन योजना का पैसा खाते में आया, अमित शाह ने किया 606 करोड़ ट्रांसफर
योजना की 20वीं किश्त आज केंद्रीय गृहमंत्री के हाथों जारी हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 3:32 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 4:33 PM IST
बस्तर: ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के आयोजन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जनता को बड़ी सौगात दी. स्वदेशी मेले के मंच से अमित शाह ने 606 करोड़ से ज्यादा की राशि महतारी वंदन योजन के हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की. सिंगल क्लिक से ये राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंची. हितग्राहियों को जैसे ही पता चला कि उनकी 20वीं किश्त उनके खाते में आ गई है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दशहरा के त्योहार के बाद अब दीपावली का त्योहार आने वाला है. ऐसे में महतारी वंदन योजना की किश्त आने से हितग्राही काफी खुश हैं.
महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त जारी: अमित शाह के बस्तर दौरे को देखते हुए विष्णु देव साय सरकार ने पूर्व में एक फैसला लिया था. फैसले के मुताबिक यह तय किया गया था कि शाह के हाथों से ही महतारी वंदन योजना की 20 किश्त जारी होगी. कल जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे तो राज्य शासन के अधिकारियों ने राशि हितग्राहियों के खाते में जारी करने की तैयारी पूरी कर ली.
क्या है महतारी वंदन योजना: महतारी वंदन योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना लक्ष्य है. महतारी वंदन योजना के तहत हर हितग्राही महिला और बहन को 1 हजार की आर्थिक मदद शासन की ओर से दी जाती है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस योजना का जोर शोर से प्रचार किया था. मोदी की गारंटी में भी योजना को शामिल किया गया था. जनता ने मोदी की गारंटी और बीजेपी की योजना पर मुहर लगाई. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत मिली. जीत के साथ ही बीजेपी सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया. 20वीं किश्त से पहले 19वीं किश्त तक महिलाओं को कुल 12376 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है. यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय पारदर्शिता का उदाहरण है बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी है.
