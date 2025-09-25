महासमुंद जिले के 78 स्कूलों के शौचालय जर्जर, बच्चे बाहर या वापस घर जाने को मजबूर

ETV Bharat / state

महासमुंद जिले के स्कूलों में शौचालयों के बुरे हाल से बच्चों के साथ शिक्षक भी परेशान हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शौचालय में असुविधा: किसी स्कूल में शौचालय अति जर्जर हो जाने के कारण इस्तेमाल योग्य नहीं है. किसी स्कूल में शौचालय तो है पर पानी नहीं है. कहीं तो हालत ऐसी है कि, शौचालय जमींदोज हो सकते हैं. इसके कारण छात्र-छात्राओं को शौचालय के लिए स्कूल से बाहर या फिर घर जाना पड़ता है.

महासमुंद: शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों की पोल खुलती जा रही है. कहीं जर्जर भवन, कहीं बिना क्लास रूम के पढ़ाई जैसी खबरें छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आ रही हैं. ताजा मामला महासमुंद जिले के स्कूलों का है. जिले में स्कूल का भवन तो है पर शौचालय का हाल बहुत बुरा है.

जानिए महासमुंद जिले के स्कूल से जुड़े कुछ आंकड़े

जिले में कुल प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 1956 स्कूल हैं.

जिले में 1 लाख 99 हजार 892 छात्र-छात्राएं इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं.

जिले में कुल 78 स्कूल ऐसे हैं, जहां शौचालय अति जर्जर हो जाने के कारण बच्चे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

दीवारों पर दरारें: ऐसा ही एक स्कूल जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है. शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी, जहां कक्षा पहली से पांचवी तक के 44 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं लेकिन स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है. स्कूल में जो शौचालय है, वह जर्जर हो चुका है. दीवारों और छत पर दरारें साफ देखी जा सकती हैं. जो कभी भी भरभरा कर नीचे बच्चों पर गिर सकती है.

ताला लगाना पड़ा: जर्जर हालत को देखकर शिक्षकों ने शौचालय में ताला लगा दिया है. ऐसा नहीं है कि शाला समिति के अध्यक्ष और प्रधान पाठक ने सुध नहीं ली, अपने-अपने स्तर पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, कलेक्टर, विधायक तक गए और आवेदन दिया. लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा.

शौचालय जाने के लिए हम लोगों को दिक्कत होती है. 2 साल से बंद है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं- त्रिवेणी साहू-छात्रा-परसवानी

शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसा ही हाल सिरबोड़ा का: हाई स्कूल सिरबोड़ा सरायपाली के छात्र खगेंद्र ने बताया कि शौचालय तो बना है पर पानी नहीं होने के कारण हम बाहर जाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती है.

कई बार कर चुके मांग: शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी के साला समिति के अध्यक्ष पप्पू साहू और प्रधान पाठिका अनीता देवांगन ने बताया कि पिछले 2 साल से हम जर्जर शौचालयों के लिए लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है.

हम लोग खुद डरते हैं, बच्चों को मना करते हैं उधर जाने से, 2 साल से आवेदन लगा रहे हैं, 2 महीने पहले ही कलेक्टर को भी आवेदन लगाए थे, सिर्फ आश्वासन मिला है- पप्पू साहू, शाला समिति अध्यक्ष

मेरे यहां जो अतिरिक्त कक्ष है वो भी जर्जर है. बरसात के दिनों में तो और ज्यादा परेशानी होती है- अनीता देवांगन, प्रधान पाठिका

जिम्मेदारों का क्या कहना है?: इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे ने बताया कि यह बात सच है कि स्कूलों में शौचालयों की स्थिति खराब है. हमारे यहां 78 स्कूल में शौचालय निर्माण और मरम्मत के लिए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया है. 2 माह के आसपास यह सभी शौचालय बन जाएंगे.