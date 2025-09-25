ETV Bharat / state

महासमुंद जिले के 78 स्कूलों के शौचालय जर्जर, बच्चे बाहर या वापस घर जाने को मजबूर

महासमुंद जिले के स्कूलों में शौचालयों के बुरे हाल से बच्चों के साथ शिक्षक भी परेशान हैं.

Mahasamund School Toilets bad Condition
महासमुंद जिले के 78 स्कूलों के शौचालय जर्जर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों की पोल खुलती जा रही है. कहीं जर्जर भवन, कहीं बिना क्लास रूम के पढ़ाई जैसी खबरें छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आ रही हैं. ताजा मामला महासमुंद जिले के स्कूलों का है. जिले में स्कूल का भवन तो है पर शौचालय का हाल बहुत बुरा है.

महासमुंद जिले के 78 स्कूलों के शौचालय जर्जर, बच्चे बाहर या वापस घर जाने को मजबूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शौचालय में असुविधा: किसी स्कूल में शौचालय अति जर्जर हो जाने के कारण इस्तेमाल योग्य नहीं है. किसी स्कूल में शौचालय तो है पर पानी नहीं है. कहीं तो हालत ऐसी है कि, शौचालय जमींदोज हो सकते हैं. इसके कारण छात्र-छात्राओं को शौचालय के लिए स्कूल से बाहर या फिर घर जाना पड़ता है.

Mahasamund School Toilets bad Condition
महासमुंद जिले के स्कूलों में शौचालयों के बुरे हाल से बच्चों के साथ शिक्षक भी परेशान हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए महासमुंद जिले के स्कूल से जुड़े कुछ आंकड़े

  • जिले में कुल प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 1956 स्कूल हैं.
  • जिले में 1 लाख 99 हजार 892 छात्र-छात्राएं इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं.
  • जिले में कुल 78 स्कूल ऐसे हैं, जहां शौचालय अति जर्जर हो जाने के कारण बच्चे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.
Mahasamund School Toilets bad Condition
जिले में स्कूल शौचालय का हाल बहुत बुरा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दीवारों पर दरारें: ऐसा ही एक स्कूल जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है. शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी, जहां कक्षा पहली से पांचवी तक के 44 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं लेकिन स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है. स्कूल में जो शौचालय है, वह जर्जर हो चुका है. दीवारों और छत पर दरारें साफ देखी जा सकती हैं. जो कभी भी भरभरा कर नीचे बच्चों पर गिर सकती है.

ताला लगाना पड़ा: जर्जर हालत को देखकर शिक्षकों ने शौचालय में ताला लगा दिया है. ऐसा नहीं है कि शाला समिति के अध्यक्ष और प्रधान पाठक ने सुध नहीं ली, अपने-अपने स्तर पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, कलेक्टर, विधायक तक गए और आवेदन दिया. लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा.

शौचालय जाने के लिए हम लोगों को दिक्कत होती है. 2 साल से बंद है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं- त्रिवेणी साहू-छात्रा-परसवानी

Mahasamund School Toilets bad Condition
शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसा ही हाल सिरबोड़ा का: हाई स्कूल सिरबोड़ा सरायपाली के छात्र खगेंद्र ने बताया कि शौचालय तो बना है पर पानी नहीं होने के कारण हम बाहर जाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती है.

कई बार कर चुके मांग: शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी के साला समिति के अध्यक्ष पप्पू साहू और प्रधान पाठिका अनीता देवांगन ने बताया कि पिछले 2 साल से हम जर्जर शौचालयों के लिए लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है.

हम लोग खुद डरते हैं, बच्चों को मना करते हैं उधर जाने से, 2 साल से आवेदन लगा रहे हैं, 2 महीने पहले ही कलेक्टर को भी आवेदन लगाए थे, सिर्फ आश्वासन मिला है- पप्पू साहू, शाला समिति अध्यक्ष

मेरे यहां जो अतिरिक्त कक्ष है वो भी जर्जर है. बरसात के दिनों में तो और ज्यादा परेशानी होती है- अनीता देवांगन, प्रधान पाठिका

जिम्मेदारों का क्या कहना है?: इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे ने बताया कि यह बात सच है कि स्कूलों में शौचालयों की स्थिति खराब है. हमारे यहां 78 स्कूल में शौचालय निर्माण और मरम्मत के लिए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया है. 2 माह के आसपास यह सभी शौचालय बन जाएंगे.

स्वामी आत्मानंद स्कूल: कोरबा के पसान में सड़कों पर उतरे छात्र, किया चक्काजाम
धमतरी शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधानपाठक निलंबित, महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप
टीचर हैं पर आते नहीं: ऐसे में कैसे पढ़ेंगे, भरतपुर खेतौली प्राथमिक शाला की कहानी
Last Updated : September 25, 2025 at 2:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHASAMUND SCHOOL TOILETSTOILETS BAD CONDITIONस्कूलों के शौचालय जर्जरमहासमुंद जिले के स्कूलSCHOOL TOILETS BAD CONDITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.