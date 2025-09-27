ETV Bharat / state

प्यार, फरेब और फिर हत्या: शव पर बने टैटू से सुलझी मर्डर मिस्ट्री

महासमुंद: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया-सिटी कोतवाली पुलिस को 29 सितंबर 2024 को एक शव घोड़ारी के पास तालाब में तैरता हुआ मिला. जिस पर पुलिस ने मर्ग पंचनामा किया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी. शव अज्ञात होने के कारण इसकी शिनाख्ती के लिए महासमुंद पुलिस ने इशतिहार जारी किया. सभी जगह पूछताछ की गई लेकिन अज्ञात शव के बारे में पता नहीं चल पाया. कुछ दिनों बाद पुलिस ने शव को अज्ञात मानकर उसका कफन दफन कर दिया. लेकिन इस मामले में पुलिस की जांच जारी रही. एएसपी ने आगे बताया-इस घटना के कुछ दिनों बाद सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए एक फोन आया. फोन करने वाले ने घोड़ारी तालाब के पास मिले शव के बारे में कुछ जानकारी दी. दरअसल मृतक के शरीर पर आकाश लिखा था और ईगल का टैटू था. मुखबिर ने बताया "उस नाम और ईगल के टैटू वाला व्यक्ति रायपुर का रहने वाला है." जिसके बाद महासमुंद पुलिस ने रायपुर पुलिस से संपर्क किया. परिजनों से संपर्क कर मामले की तस्दीक की गई. इसके बाद शव उत्खनन और दूसरी कार्रवाई की गई. जिसके बाद अज्ञात शव की पहचान आकाश सिंह के रूप में हुई. जिसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था. थाना सिटी कोतवाली में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की. युवक की हत्या के पांच आरोपी गिरफ्तार: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक आकाश सिंह का लवली नाम की एक लड़की के साथ संपर्क था. आकाश की हत्या लवली, उसके पिता, दो भाई और अन्य सहयोगी मित्र ने मिलकर की थी. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. हत्या के पांच आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh) महासमुंद की क्राइम स्टोरी: साल 2023 में आकाश, अभिनव नाम के युवक के संपर्क में आया. आकाश और अभिनव की दोस्ती हो गई. आकाश का अभिनव के घर आना जाना शुरू हुआ. इसी बीच उसकी नजदीकियां अभिनव की गर्लफ्रेंड लवली से बढ़ गई. जून 2024 में आकाश लवली को लेकर कही भाग गया और उससे शादी कर ली. इस बीच अभिनव धोखा और बदले की आग में जलने लगा. लवली के परिजन भी अभिनव के साथ थे, क्योंकि वह लवली के नाम से फ्लैट और उसके परिवार का खर्च उठाता था.

