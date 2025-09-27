प्यार, फरेब और फिर हत्या: शव पर बने टैटू से सुलझी मर्डर मिस्ट्री
महासमुंद पुलिस को एक साल पहले तालाब में एक अज्ञात शव मिला था. जिसके बारे में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2025 at 1:56 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 2:23 PM IST
महासमुंद: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया-सिटी कोतवाली पुलिस को 29 सितंबर 2024 को एक शव घोड़ारी के पास तालाब में तैरता हुआ मिला. जिस पर पुलिस ने मर्ग पंचनामा किया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी. शव अज्ञात होने के कारण इसकी शिनाख्ती के लिए महासमुंद पुलिस ने इशतिहार जारी किया. सभी जगह पूछताछ की गई लेकिन अज्ञात शव के बारे में पता नहीं चल पाया. कुछ दिनों बाद पुलिस ने शव को अज्ञात मानकर उसका कफन दफन कर दिया. लेकिन इस मामले में पुलिस की जांच जारी रही.
एएसपी ने आगे बताया-इस घटना के कुछ दिनों बाद सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए एक फोन आया. फोन करने वाले ने घोड़ारी तालाब के पास मिले शव के बारे में कुछ जानकारी दी. दरअसल मृतक के शरीर पर आकाश लिखा था और ईगल का टैटू था. मुखबिर ने बताया "उस नाम और ईगल के टैटू वाला व्यक्ति रायपुर का रहने वाला है." जिसके बाद महासमुंद पुलिस ने रायपुर पुलिस से संपर्क किया. परिजनों से संपर्क कर मामले की तस्दीक की गई. इसके बाद शव उत्खनन और दूसरी कार्रवाई की गई. जिसके बाद अज्ञात शव की पहचान आकाश सिंह के रूप में हुई. जिसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था. थाना सिटी कोतवाली में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की.
युवक की हत्या के पांच आरोपी गिरफ्तार: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक आकाश सिंह का लवली नाम की एक लड़की के साथ संपर्क था. आकाश की हत्या लवली, उसके पिता, दो भाई और अन्य सहयोगी मित्र ने मिलकर की थी. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.
महासमुंद की क्राइम स्टोरी: साल 2023 में आकाश, अभिनव नाम के युवक के संपर्क में आया. आकाश और अभिनव की दोस्ती हो गई. आकाश का अभिनव के घर आना जाना शुरू हुआ. इसी बीच उसकी नजदीकियां अभिनव की गर्लफ्रेंड लवली से बढ़ गई. जून 2024 में आकाश लवली को लेकर कही भाग गया और उससे शादी कर ली. इस बीच अभिनव धोखा और बदले की आग में जलने लगा. लवली के परिजन भी अभिनव के साथ थे, क्योंकि वह लवली के नाम से फ्लैट और उसके परिवार का खर्च उठाता था.
करीब 3 माह बाद दोनों वापस आए और आकाश की बुआ के घर रहने लगे. 25 सितंबर 2024 को लवली के पिता ने दोनों को अभिनव के घर बुलाया. घटना से अनजान आकाश, लवली को लेकर उसके घर पहुंचा. जहां आकाश का अभिनव, लवली के पिता भिलाख सिंह, भाई गौरव और वीरू से बहस होने लगी, जो बड़े झगड़े में बदल गई. अभिनव, लवली के पिता और भाइयों ने आकाश पर हमला कर दिया. पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी.
रायपुर में युवक की हत्या कर महासमुंद के तालाब में फेंका: हत्या के बाद आकाश के शव को स्कूटी से लेकर महासमुंद आये, क्योंकि अक्सर अभिनव लवली के साथ घूमने इधर आया करता था. किसी को शक ना हो इसलिए अभिनव और लवली के पिता अभिलाख ने घोड़ारी के पास तालाब में आकाश की बॉडी को डुबा दिया. 27 सितम्बर 2024 को आकाश की बॉडी तालाब में तैरने लगी. जिसके बाद कहानी महासमुंद पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बन गई.
प्रेमिका, पुराने प्रेमी, पिता, भाई और दोस्त ने मिलकर की हत्या: लवली ने बताया कि, उसके पुराने आशिक अभिनव सिंह, उसके पिता अभिलाख सिंह, भाई गौरव व वीरू ने मिलकर आकाश की हत्या की और उसे महासमुंद के घोड़ारी के पास तालाब में लाकर फेंक दिया. जिसके बाद उसने साक्ष्य छुपाने में उनकी मदद की और वापस अपने पुराने आशिक के साथ रहने लगी. हत्या के बाद लवली आकाश के बुआ के घर गई और अपना पूरा सामान लेकर पिता और भाइयों के साथ यूपी के जालौन चली गई. इस बीच लवली अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर दोनों की तस्वीरें भी समय समय पर डालती रहती ताकि लोगों को शक ना हो. इधर आकाश का कोई पता नहीं चलने पर 3 माह बाद परिजनों ने 5 जनवरी 2025 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
सालभर बाद परिजनों को मिला आकाश का शव: महासमुंद पुलिस के दूसरे प्रयास ने पूरी कहानी कुरेद कर निकाल दी. आकाश की शिनाख्त और हत्या के कबूलनामे के बाद पुलिस ने 24 सितम्बर को वापस कब्र खोदी. परिजनों को आकाश की बॉडी सौंपी गई.
हत्या के पांचों आरोपी भेजे गए जेल: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में लवली, उसके पिता, दो भाई और अन्य सहयोगी मित्र ने मिलकर युवक की हत्या की. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सहयोगी ने अपने आप को सीएएफ का आरक्षक बताया है, उसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने हत्या की धारा 103 ए और साक्ष्य छिपाने की धारा 238 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है. सभी को जेल भेज दिया गया है.