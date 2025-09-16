ETV Bharat / state

नहर में मिली लाश का खुलासा, अवैध संबंध में मर्डर, मां बेटे ने मिलकर की जघन्य हत्या

महासमुंद पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है.

MAHASAMUND CRIME
महासमुंद हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 11:04 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 11:18 AM IST

महासमुंद: थाना अंतर्गत ग्राम बेमचा के नहर में 10 सितंबर को एक व्यक्ति की लाश तैरते हुए मिली थी. पुलिस को सूचना दी गई. जांच में मृतक की पहचान खल्लारी के ग्राम पचेड़ा निवासी पिलेश्वर साहू के रूप में हुई. जिसकी दर्दनाक हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था.

मां बेटे ने मिलकर की थी हत्या: पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में मां बेटे को गिरफ्तार किया है. पता चला है कि पिलेश्वर साहू पिछले पांच साल से अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर बेमचा निवासी देवकी बघेल के साथ संबंध में था. वह देवकी बघेल के घरेलू मामलों में हस्तक्षेपर करने के साथ ही शराब पीकर विवाद करता था. ये बात महिला के तीनों बेटों को पसंद नहीं आती थी. महिला के बेटे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे. बार बार के विवाद और हस्तक्षेप से परेशान होकर मां बेटे ने पिलेश्वर साहू की हत्या की योजना बनाई और उसकी जघन्य हत्या कर दी.

महासमुंद पुलिस ने किया हत्या का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

महासमुंद पुलिस ने आरोपी मां बेटे को किया गिरफ्तार: 9 सितंबर 2025 की रात पिलेश्वर साहू हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत होकर देवकी बघेल के घर पहुंचा. जहां देवकी बघेल औऱ उसका एक बेटा सुरेश मौजूद था. तीनों के बीच इतना विवाद हुआ कि मां बेटे ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने सोमवार को आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार किया.

अवैध संबंध में हुई जघन्य हत्या: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रतिभा पांडे ने पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया "मृतक खिलेश्वर साहू, अक्सर महिला देवकी बाई के घर आता जाता था. देवकी बाई के तीन बेटे हैं. तीनों सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे. घटना के दिन मृतक और देवकी बाई के बीच विवाद हो रहा था. इस दौरान महिला का बेटा सुरेश भी वहां मौजूद था. तभी सुरेश ने खिलेश्वर साहू के गुप्तांग पर हमला किया. मृतका ने चाकू से गले पर वार किया. मुंह में कपड़ा ठूस कर स्क्रू ड्राइवर से आंख पर वार किया. हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया.

एएसपी ने बताया कि जघन्य हत्या के इस मामले में आरोपी मां बेटे पर अपराध धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की गई. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

बलरामपुर एसडीओपी पर दुष्कर्म मामले में केस दर्ज, किराए पर रहने वाली महिला ने लगाया आरोप
न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार
विधायक के जन्मदिन समारोह में पॉकेटमारी, कार्यकर्ताओं की काटी जेब
महासमुंद हत्याMAHASAMUND POLICEMAHASAMUND MURDERMAHASAMUND SAMACHARMAHASAMUND CRIME

