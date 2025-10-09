ETV Bharat / state

नूंह अनाज मंडी में महर्षि वाल्मीकि का भव्य प्रकाश उत्सव, 14 अक्टूबर को आएंगे सीएम सैनी, मंत्री बेदी करेंगे अध्यक्षता

नूंह: हरियाणा में नूंह की अनाज मंडी में 14 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. हालांकि पूरे प्रदेश में 7 अक्टूबर को जयंती मनाई जा चुकी है. लेकिन नूंह में जिला स्तर पर मनाई जा रही है. जिसके चलते कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. वहीं, सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्री कृष्ण बेदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. प्रकाश उत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे.

कांग्रेस पर मंत्री का निशाना: सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि "लोगों के पिछड़ेपन की जहां तक बात है, यह एक दिन में या एक सरकार के कार्यकाल में नहीं निकला या एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पीछे नहीं रह गया. ऐसी बात नहीं है, हमारा 11 वर्ष का शासन है, जो सबसे बेहतर कर सकते थे, मेवात के लिए वह हमने करने का काम किया है".

"बीजेपी ने हर जगह किए विकास कार्य" उन्होंने कहा कि "पूर्व सीएम मनोहर लाल के समय से आज तक हरियाणा प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जहां समान रूप से विकास कार्य है ना हुए हों. लेकिन पिछले सरकारों ने लोगों का शोषण किया. वोट की राजनीति की. जब मैं इस जिले में करीब ढाई साल तक ग्रीवेंस का अध्यक्ष था, तो पीने के पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य सहित समस्याएं सामने आई थी. उनका निपटान करने की पूरी कोशिश की गई". वहीं, मंत्री बेदी ने स्थानीय विधायक पर भी तंज कसा.

दलितों पर हो रहे अत्याचार पर बोले मंत्री बेदी: इसके अलावा, यूपी सहित देश भर के अलग राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने कहा कि "मैं आपसे ज्यादा सहमत नहीं हूं. इसी धरा पर सभी तरह के लोग पैदा हुए हैं. इसी धरती पर कौरव-पांडव, कृष्ण और कंस पैदा हुए हैं. हर युग में हर नेचर का व्यक्ति रहा है, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं. जिनके दिलों दिमाग में इस प्रकार की जाति व भेद घुसे हुए हैं. उनको दलित मिलेगा या कोई भी मिलेगा, तो इसी तरह की घटना उसके साथ करेंगे. कमजोर को, लाचार को प्रताड़ित करने से उन्हें खुशी मिलती है. उनकी यह मानसिकता है, समरसता नहीं आ रही है. लेकिन मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, घटना कहीं पर घट सकती है, लेकिन पहली बार देश में एक ऐसी सरकार है, जो देश के भीतर भी ख्याल रखती है और देश की सीमा का भी ख्याल रखती है".