कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, राज्यमंत्री कृष्ण बेदी बोले- “वाल्मीकिजी मानवता के पथप्रदर्शक”

"मानव जाति को दी जीने की दिशा": राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि, " वाल्मीकिजी ने अपने अनुभवों को रामायण के रूप में व्यक्त कर समस्त मानव जाति को जीवन जीने की दिशा दी." उन्होंने भगवान श्रीराम द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने की कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि,"यह कथा सामाजिक समरसता और समानता का अमूल्य संदेश देती है."

कुरुक्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मंगलवार को आदि कवि, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया. कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यमंत्री कृष्ण बेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान राज्यमंत्री बेदी ने कहा कि, "महर्षि वाल्मीकि केवल एक वर्ग विशेष के नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं."

विदेश में मनाई जा रही वाल्मीकि जयंती: राज्यमंत्री ने आगे बताया कि, "आज न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है. हरियाणा के सभी 22 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद विभिन्न आयोजनों में शामिल हो रहे हैं."

महर्षि वाल्मीकि जयंती (ETV Bharat)

"विपक्ष पर किया वार": इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि, "विपक्ष अक्सर विदेशी मामलों को भारत से जोड़ने की कोशिश करता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें बिहार चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है."

वहीं, कार्यक्रम के दौरान कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के प्रधान कृष्ण श्योकंद ने सभी देशवासियों को जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि “महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, वे पूरे मानव समाज के होते हैं. महर्षि वाल्मीकि की रामायण ने हर वर्ग को जीवन जीने की दिशा दी है. हमारी ये धर्मशाला सेवा भावना और सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है."

