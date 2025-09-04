ETV Bharat / state

सिवान में नगर पंचायत की अध्यक्ष पदमुक्त, होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने के कारण एक्शन - NAGAR PANCHAYAT MAHARAJGANJ

सिवान में महाराजगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद शारदा देवी को हटा दिया गया है. होल्डिंग टैक्स मामले में एक्शन हुआ है. पढ़ें..

Nagar Panchayat Maharajganj
सिवान में मुख्य पार्षद शारदा देवी पदमुक्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read

सिवान: बिहार के सिवान में मुख्य पार्षद शारदा देवी पर गाज गिरी है. बकाए होल्डिंग टैक्स मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई की गई है. इस एक्शन के बाद स्थानीय सियासत में खलबली मच गई है. शारदा देवी जिले के महाराजगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद थीं. वह तीसरी बार इस पद को संभाल रही थीं.

बलिराम प्रसाद ने की थी शिकायत: असल में पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम प्रसाद ने शारदा देवी के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (k) के तहत निर्वाचन वर्ष के पहले के वित्तीय वर्ष तक के बकाए होल्डिंग टैक्स को अदा नहीं करने के आधार पर नगर पंचायत महाराजगंज की मुख्य पार्षद को पद से पदमुक्त करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के सामने याचिका दायर की थी.

Nagar Panchayat Maharajganj
महाराजगंज मुख्य पार्षद शारदा देवी (ETV Bharat)

क्या है आरोप?: याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने आयोग को बताया गया कि शारदा देवी के द्वारा किसी भी भवन का होल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया गया है, जबकि नामांकन के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक सभी बकाया होल्डिंग टैक्स अदा करना बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (k) के तहत अनिवार्य है.

बकाए होल्डिंग टैक्स के चक्कर में फंसी: वादी के वकील ने आयोग को बताया कि इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नगर पंचायत क्षेत्र में कई भूखण्डों की स्वामिनी है, जिसकी जानकारी उन्हें नगर पंचायत महराजगंज को स्वयं प्रदान करनी है. उसका भी होल्डिंग टैक्स उनको खुद अदा करना है लेकिन उन्होंने न तो मकानों का होल्डिंग टैक्स अदा किया और न ही रिक्त भूखण्डों का.

पति के नाम पर भी जमीन: इसके अलावे ये भी बताया गया कि साक्ष्य में कई ऐसे भूखण्डों का विवरण भी है, जो प्रतिवादी के पति के नाम पर है और इनका होल्डिंग टैक्स भी नियमानुसार दिया जाना अनिवार्य है. अपने दावे के समर्थन में आयोग को प्रतिवादी के नामांकन पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा तीन पक्का भवन अंकित किया गया है. इसके अतिरिक्त उनके द्वारा शहरी भूमि एक बीघा 10 कट्ठा अंकित किया गया है.

Nagar Panchayat Maharajganj
मुख्य पार्षद शारदा देवी को झटका (ETV Bharat)

मुख्य पार्षद शारदा देवी पदमुक्त: राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शारदा देवी तमाम धाराओं के तहत अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करतीं हैं. इसलिए बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद के पद से हटा दिया गया है.

"याचिकाकर्ता के तीनों आरोप यथा सभी भवनों का निर्वाचन वर्ष के पूर्व के वर्ष तक का नगर निकाय का बकाया जमा नहीं करने एवं प्रतिवादी के पति के स्वामित्व में वाहन होने तथा ऋण लंबित रहने संबंधी तथ्यों को छिपाया गया है. तदनुसार वाद में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सकता है."- डॉ. दीपक प्रसाद, राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार

तीसरी बार अध्यक्ष बनी थीं शारदा देवी: दिसंबर 2022 में शारदी देवी तीसरी बार महाराजगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बनीं थीं. उन्होंने सुप्रिया देवी को 866 मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इसके पहले वह 2002 और 2012 में भी इस पद पर रह चुकी थीं.

ये भी पढ़ें:

होल्डिंग टैक्स जमा करना है तो ये खबर अवश्य पढ़िए

होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले 17 करदाताओं की निगम करेगा संपत्ति जब्त, भेजा नोटिस

बिहार में होल्डिंग टैक्स नीति में होगा बदलाव, बजट सत्र में नया कानून ला सकते हैं मंत्री नितिन नबीन

सिवान: बिहार के सिवान में मुख्य पार्षद शारदा देवी पर गाज गिरी है. बकाए होल्डिंग टैक्स मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई की गई है. इस एक्शन के बाद स्थानीय सियासत में खलबली मच गई है. शारदा देवी जिले के महाराजगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद थीं. वह तीसरी बार इस पद को संभाल रही थीं.

बलिराम प्रसाद ने की थी शिकायत: असल में पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम प्रसाद ने शारदा देवी के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (k) के तहत निर्वाचन वर्ष के पहले के वित्तीय वर्ष तक के बकाए होल्डिंग टैक्स को अदा नहीं करने के आधार पर नगर पंचायत महाराजगंज की मुख्य पार्षद को पद से पदमुक्त करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के सामने याचिका दायर की थी.

Nagar Panchayat Maharajganj
महाराजगंज मुख्य पार्षद शारदा देवी (ETV Bharat)

क्या है आरोप?: याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने आयोग को बताया गया कि शारदा देवी के द्वारा किसी भी भवन का होल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया गया है, जबकि नामांकन के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक सभी बकाया होल्डिंग टैक्स अदा करना बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (k) के तहत अनिवार्य है.

बकाए होल्डिंग टैक्स के चक्कर में फंसी: वादी के वकील ने आयोग को बताया कि इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नगर पंचायत क्षेत्र में कई भूखण्डों की स्वामिनी है, जिसकी जानकारी उन्हें नगर पंचायत महराजगंज को स्वयं प्रदान करनी है. उसका भी होल्डिंग टैक्स उनको खुद अदा करना है लेकिन उन्होंने न तो मकानों का होल्डिंग टैक्स अदा किया और न ही रिक्त भूखण्डों का.

पति के नाम पर भी जमीन: इसके अलावे ये भी बताया गया कि साक्ष्य में कई ऐसे भूखण्डों का विवरण भी है, जो प्रतिवादी के पति के नाम पर है और इनका होल्डिंग टैक्स भी नियमानुसार दिया जाना अनिवार्य है. अपने दावे के समर्थन में आयोग को प्रतिवादी के नामांकन पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा तीन पक्का भवन अंकित किया गया है. इसके अतिरिक्त उनके द्वारा शहरी भूमि एक बीघा 10 कट्ठा अंकित किया गया है.

Nagar Panchayat Maharajganj
मुख्य पार्षद शारदा देवी को झटका (ETV Bharat)

मुख्य पार्षद शारदा देवी पदमुक्त: राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शारदा देवी तमाम धाराओं के तहत अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करतीं हैं. इसलिए बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद के पद से हटा दिया गया है.

"याचिकाकर्ता के तीनों आरोप यथा सभी भवनों का निर्वाचन वर्ष के पूर्व के वर्ष तक का नगर निकाय का बकाया जमा नहीं करने एवं प्रतिवादी के पति के स्वामित्व में वाहन होने तथा ऋण लंबित रहने संबंधी तथ्यों को छिपाया गया है. तदनुसार वाद में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सकता है."- डॉ. दीपक प्रसाद, राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार

तीसरी बार अध्यक्ष बनी थीं शारदा देवी: दिसंबर 2022 में शारदी देवी तीसरी बार महाराजगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बनीं थीं. उन्होंने सुप्रिया देवी को 866 मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इसके पहले वह 2002 और 2012 में भी इस पद पर रह चुकी थीं.

ये भी पढ़ें:

होल्डिंग टैक्स जमा करना है तो ये खबर अवश्य पढ़िए

होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले 17 करदाताओं की निगम करेगा संपत्ति जब्त, भेजा नोटिस

बिहार में होल्डिंग टैक्स नीति में होगा बदलाव, बजट सत्र में नया कानून ला सकते हैं मंत्री नितिन नबीन

For All Latest Updates

TAGGED:

शारदा देवी पदमुक्तमहाराजगंज मुख्य पार्षद शारदा देवीSIWAN NEWSBIHAR NEWSNAGAR PANCHAYAT MAHARAJGANJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.