ETV Bharat / state

खेत में लगे जाल में फंसा तेंदुए का शावक, वन विभाग की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

महराजगंज : सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के पकड़ी रेंज के चेहरी फार्म के पास खेत में लगे जाल में रविवार रात एक तेंदुए का शावक फंस गया. सोमवार दोपहर किसानों ने जाल शावक को फंसा देखा तो अफरा-तफरी मच गई. जाल में फंसा शावक छटपटाहट रहा था और गुर्रा रहा था. इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तो मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शावक को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. वहीं बहराइच कतर्नियाघाट वन जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा गांव में मंगलवार सुबह एक तेंदुआ घर में घुस गया. जिसे पकड़ने का जतन वन विभाग की टीम कर रही है.

जाल में फंसा तेंदुए का शावक. (Video Credit : Rural Journalist)

डीएफओ निरंजन सुर्वे ने बताया कि सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के पकड़ी रेंज के चेहरी फार्म के पास खेत में लगे जाल में शावक फंस गया था. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थिति का आंकलन कर शावक को जाल से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया. शावक लगभग पांच-छह महीने का था. वह जंगल से भटक कर खेतों की ओर आ गया था.

मादा तेंदुआ व दूसरे शावक आसपास थे : डीएफओ ने बताया कि जाल में फंसने की वजह से कई तेंदुए आसपास घूम रहे थे. ग्रामीणों की आवाजाही और शोर से मादा तेंदुआ भी उत्तेजित हो गई थी. हालांकि स्थिति को नियंत्रित करते हुए वन कर्मचारियों ने ग्रामीणों को दूर करके शावक को जाल से निकालने के साथ ही सभी तेंदुओं की घेराबंदी करके जंगल की ओर मोड़ दिया गया. मादा तेंदुए के पास पहुंचने पर शावक भी जंगल में चला गया.