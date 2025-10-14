ETV Bharat / state

खेत में लगे जाल में फंसा तेंदुए का शावक, वन विभाग की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

महराजगंज सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के पकड़ी रेंज का मामला. रेस्क्यू के बाद शावक को जंगल में छोड़ दिया गया.

जाल में फंसा तेंदुए का शावक.
जाल में फंसा तेंदुए का शावक. (Photo Credit : Rural Journalist)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज : सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के पकड़ी रेंज के चेहरी फार्म के पास खेत में लगे जाल में रविवार रात एक तेंदुए का शावक फंस गया. सोमवार दोपहर किसानों ने जाल शावक को फंसा देखा तो अफरा-तफरी मच गई. जाल में फंसा शावक छटपटाहट रहा था और गुर्रा रहा था. इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तो मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शावक को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. वहीं बहराइच कतर्नियाघाट वन जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा गांव में मंगलवार सुबह एक तेंदुआ घर में घुस गया. जिसे पकड़ने का जतन वन विभाग की टीम कर रही है.

जाल में फंसा तेंदुए का शावक. (Video Credit : Rural Journalist)

डीएफओ निरंजन सुर्वे ने बताया कि सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के पकड़ी रेंज के चेहरी फार्म के पास खेत में लगे जाल में शावक फंस गया था. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थिति का आंकलन कर शावक को जाल से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया. शावक लगभग पांच-छह महीने का था. वह जंगल से भटक कर खेतों की ओर आ गया था.

मादा तेंदुआ व दूसरे शावक आसपास थे : डीएफओ ने बताया कि जाल में फंसने की वजह से कई तेंदुए आसपास घूम रहे थे. ग्रामीणों की आवाजाही और शोर से मादा तेंदुआ भी उत्तेजित हो गई थी. हालांकि स्थिति को नियंत्रित करते हुए वन कर्मचारियों ने ग्रामीणों को दूर करके शावक को जाल से निकालने के साथ ही सभी तेंदुओं की घेराबंदी करके जंगल की ओर मोड़ दिया गया. मादा तेंदुए के पास पहुंचने पर शावक भी जंगल में चला गया.

घर में घुसा तेंदुआ, लोगों ने भाग कर बचाई जान, रेस्क्यू जारी


बहराइच : कतर्नियाघाट वन जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा गांव में मंगलवार सुबह एक ग्रामीण के घर में तेंदुआ घुस गया. घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई और गुहार लगाई. इसके बाद ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे तो तेंदुआ घर के एक कोने में दुबक गया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है.

ग्रामीण जगतराम ने बताया कि सोमवार सुबह घर के सभी लोग सोए हुए थे. इसी दौरान तेंदुआ घुस आया. आंख खुलने पर किसी तरह हम सभी ने भाग कर जान बचाई. निशानगाड़ा रेंज के रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है. घर के बाहर पिंजरा व जाल लगा दिया गया है. जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा. ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर भेज गया है.

यह भी पढ़ें : जाल में फंसे तेंदुए को रेस्क्यू करने में वन विभाग के इंतजामों की खुली पोल, 10 घंटे बाद गोरखपुर से आई टीम ने काबू में किया

यह भी पढ़ें : पीलीभीत: शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

TAGGED:

LEOPARD IN MAHARAJGANJ
सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य
LEOPARD CUB TRAPPED
LEOPARD TRAPPED
LEOPARD CUB TRAPPED IN NET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.