ETV Bharat / state

डीएम की ई-चौपाल में चला दी पोर्न फिल्म; महिला BSA समेत कई अफसर जुड़े थे, 2 पर FIR दर्ज - DM MEETING OBSCENE VIDEO

महराजगंज में डीएम बेसिक शिक्षा विभाग की समस्याओं पर कर रहे थे संवाद, साइबर सेल ने शुरू की मामले की जांच.

साइबर सेल ने शुरू की जांच.
साइबर सेल ने शुरू की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 10:50 PM IST

2 Min Read

महराजगंज : डीएम संतोष कुमार शर्मा की ई-चौपाल में पोर्न वीडियो चल गया. इस चौपाल से महिला बीएसए समेत बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम अफसरों के अलावा आम लोग भी जुड़े थे. डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है. जांच साइबर थाने को सौंपी गई है. 2 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.

डीएम सोमवार को ई-चौपाल लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं सुन रहे थे. इस ऑनलाइन जनसुनवाई में बीएसए रिद्धि पांडेय, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सूचना अधिकारी के अलावा तमाम शिक्षक और आमजन जुड़े थे.

कार्यक्रम का मकसद था कि शिक्षक और आमजन सीधे जिलाधिकारी से अपनी समस्याएं साझा कर सकें. लोगों को शिकायतें ऑनलाइन और वाट्सएप के जरिए दर्ज कराने की सुविधा दी गई थी. डीएम ने करीब 50 मिनट तक सुनवाई की. इसके बाद वह और उनकी ऑनलाइन टीम थोड़ी देर के लिए ई-चौपाल से बाहर हो गई. जबकि अन्य लोग जुड़े हुए थे. इस बीच अचानक पोर्न वीडियो चलने लगा.

ई-चौपाल में लोगों से संवाद कर रहे थे डीएम.
ई-चौपाल में लोगों से संवाद कर रहे थे डीएम. (Photo Credit; ETV Bharat)

डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने तत्काल कड़ा कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन कर मामले की जांच साइबर थाने को सौंपने की बात कही. सदर कोतवाल सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर जैसन और अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

जैसन ने ऑनलाइन अश्लील वीडियो चलाई. जबकि अर्जुन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 352 और 67(A) के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम आरोपियों की पहचान और तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी है.

यह भी पढ़ें : खुद को IPS बताकर युवती से बढ़ाई नजदीकी, दूसरे से सगाई होने पर मंगेतर को भेज दिए अश्लील वीडियो-फोटो

महराजगंज : डीएम संतोष कुमार शर्मा की ई-चौपाल में पोर्न वीडियो चल गया. इस चौपाल से महिला बीएसए समेत बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम अफसरों के अलावा आम लोग भी जुड़े थे. डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है. जांच साइबर थाने को सौंपी गई है. 2 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.

डीएम सोमवार को ई-चौपाल लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं सुन रहे थे. इस ऑनलाइन जनसुनवाई में बीएसए रिद्धि पांडेय, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सूचना अधिकारी के अलावा तमाम शिक्षक और आमजन जुड़े थे.

कार्यक्रम का मकसद था कि शिक्षक और आमजन सीधे जिलाधिकारी से अपनी समस्याएं साझा कर सकें. लोगों को शिकायतें ऑनलाइन और वाट्सएप के जरिए दर्ज कराने की सुविधा दी गई थी. डीएम ने करीब 50 मिनट तक सुनवाई की. इसके बाद वह और उनकी ऑनलाइन टीम थोड़ी देर के लिए ई-चौपाल से बाहर हो गई. जबकि अन्य लोग जुड़े हुए थे. इस बीच अचानक पोर्न वीडियो चलने लगा.

ई-चौपाल में लोगों से संवाद कर रहे थे डीएम.
ई-चौपाल में लोगों से संवाद कर रहे थे डीएम. (Photo Credit; ETV Bharat)

डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने तत्काल कड़ा कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन कर मामले की जांच साइबर थाने को सौंपने की बात कही. सदर कोतवाल सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर जैसन और अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

जैसन ने ऑनलाइन अश्लील वीडियो चलाई. जबकि अर्जुन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 352 और 67(A) के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम आरोपियों की पहचान और तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी है.

यह भी पढ़ें : खुद को IPS बताकर युवती से बढ़ाई नजदीकी, दूसरे से सगाई होने पर मंगेतर को भेज दिए अश्लील वीडियो-फोटो

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARAJGANJ E CHAUPAL PORN FILMDM ONLINE MEETING OBSCENE VIDEOMEETING OBSCENITY ACTIONई चौपाल पोर्न फिल्म पुलिस कार्रवाईDM MEETING OBSCENE VIDEO

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.