महराजगंज : डीएम संतोष कुमार शर्मा की ई-चौपाल में पोर्न वीडियो चल गया. इस चौपाल से महिला बीएसए समेत बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम अफसरों के अलावा आम लोग भी जुड़े थे. डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है. जांच साइबर थाने को सौंपी गई है. 2 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.

डीएम सोमवार को ई-चौपाल लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं सुन रहे थे. इस ऑनलाइन जनसुनवाई में बीएसए रिद्धि पांडेय, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सूचना अधिकारी के अलावा तमाम शिक्षक और आमजन जुड़े थे.

कार्यक्रम का मकसद था कि शिक्षक और आमजन सीधे जिलाधिकारी से अपनी समस्याएं साझा कर सकें. लोगों को शिकायतें ऑनलाइन और वाट्सएप के जरिए दर्ज कराने की सुविधा दी गई थी. डीएम ने करीब 50 मिनट तक सुनवाई की. इसके बाद वह और उनकी ऑनलाइन टीम थोड़ी देर के लिए ई-चौपाल से बाहर हो गई. जबकि अन्य लोग जुड़े हुए थे. इस बीच अचानक पोर्न वीडियो चलने लगा.

ई-चौपाल में लोगों से संवाद कर रहे थे डीएम. (Photo Credit; ETV Bharat)

डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने तत्काल कड़ा कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन कर मामले की जांच साइबर थाने को सौंपने की बात कही. सदर कोतवाल सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर जैसन और अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

जैसन ने ऑनलाइन अश्लील वीडियो चलाई. जबकि अर्जुन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 352 और 67(A) के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम आरोपियों की पहचान और तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी है.

