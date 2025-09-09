नेपाल में आंदोलन, काठमांडू से लेकर भारत के बॉर्डर तक असर; सुरक्षा बल अलर्ट
केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन तेज, भारत की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी.
महराजगंज : नेपाल में केपी ओली सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने के बाद राजधानी काठमांडू में सोमवार को युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. सरकार के फैसले से नाराज प्रदर्शनकारियों ने पहले शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान किया लेकिन हालात बिगड़ने पर आंदोलनकारी संसद भवन तक पहुंच गए. विरोध उग्र होने पर नेपाल सरकार ने काठमांडू समेत कई हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया. ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है. दोनों देशों में फंसे लोगों को पुलिस की सहायता से बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है.
नेपाल में बवाल के बाद महराजगंज जनपद के सोनौली बॉर्डर से सटे भैरहवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है. सीमा पर आने-जाने वाले हर शख्स की सघन जांच की जा रही है. सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी कर रहे हैं. एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. सरकार की ओर से सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से सटी सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जाए और हर गतिविधि पर पल-पल का अपडेट रखा जाए.
ईटीवी भारत से बातचीत में नेपाल निवासी अमृत गिरी का कहना है कि नेपाल सरकार के खिलाफ जो पर्दाफाश हुआ है इसलिए सामाजिक संसाधन बंद किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म से सरकार की करतूत की जानकारी जनता को हो रही थी. ऐसे में सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है.
सोशल मीडिया छात्रों की पढ़ाई समेत तमाम जानकारी हासिल करने का साधन है इसलिए आंदोलन हो रहा है. नेपाल के निवासी लक्ष्मण देव पाल कहना है कि यह gen z की स्ट्राइक चल रहा है. सोमवार से आंदोलन शुरू हुआ है. उन्होंने सरकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि आम आदमी को जरूरी संसाधनों से जूझना पड़ रहा है.
