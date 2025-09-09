ETV Bharat / state

नेपाल में आंदोलन, काठमांडू से लेकर भारत के बॉर्डर तक असर; सुरक्षा बल अलर्ट

महराजगंज : नेपाल में केपी ओली सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने के बाद राजधानी काठमांडू में सोमवार को युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. सरकार के फैसले से नाराज प्रदर्शनकारियों ने पहले शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान किया लेकिन हालात बिगड़ने पर आंदोलनकारी संसद भवन तक पहुंच गए. विरोध उग्र होने पर नेपाल सरकार ने काठमांडू समेत कई हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया. ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है. दोनों देशों में फंसे लोगों को पुलिस की सहायता से बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है.



नेपाल में बवाल के बाद महराजगंज जनपद के सोनौली बॉर्डर से सटे भैरहवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है. सीमा पर आने-जाने वाले हर शख्स की सघन जांच की जा रही है. सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी कर रहे हैं. एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. सरकार की ओर से सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से सटी सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जाए और हर गतिविधि पर पल-पल का अपडेट रखा जाए.