ETV Bharat / state

चार दिन से लापता मासूम का शव नहर से बरामद, गुस्साए लोगों ने जाम किया एनएच-730 - CHILD MURDERED IN MAHARAJGANJ

महराजगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के चिउरहा वार्ड नंबर-19 का रहने वाला मासूम 24 अगस्त को संदिग्ध हालात में लापता हो गया था.

मासूम का शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीण.
मासूम का शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 11:52 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read

महराजगंज : कोतवाली थाना क्षेत्र के चिउरहा वार्ड नंबर-19 का रहने वाला हिमांशु चौधरी (12) का शव बीते गुरुवार रात दुबैली नहर फाटक के पास बरामद हुआ. हिमांशु बीते 24 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. परिजनों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुटी थी. वहीं शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शुक्रवार सुबह एनएच-730 राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने करीब 12 बजे ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया.

महराजगंज में एनएच-730 जाम लगाए ग्रामीण. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के चिउरहा वार्ड नंबर-19 निवासी गणेश चौधरी का पुत्र हिमांशु रविवार शाम से लापता था. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी. परिजनों का आरोप था कि बहला-फुसलाकर किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया है. पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुटी थी. बीते गुरुवार रात कुछ ग्रामीणों ने दुबैली नहर में बच्चे का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से शिनाख्त कराई तो शव की शिनाख्त हिमांशु के रूप में हुई. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. ग्रामीण दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग रहे थे.


कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि बच्चे का शव मिलने के बाद नेशनल हाईवे पर जाम की खबर पर एएसपी सिद्धार्थ, सीओ सदर जयप्रकाश त्रिपाठी, सीडीओ अनुराज जैन, तहसीलदार पंकज शाही, नायब तहसीलदार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा. साथ ही घटना के बाबज सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. ग्रामीणों को आश्वासन देकर हाईवे से जाम हटा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में 12 साल के बच्चे की हत्या, शरीर पर गहरे चोट के निशान, घर से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली लाश

यह भी पढ़ें : कर्ज बना काल! पहले 4 साल के बेटे की हत्या, फिर पति-पत्नी ने दी जान, 50 लाख के लोन से परेशान था कारोबारी

महराजगंज : कोतवाली थाना क्षेत्र के चिउरहा वार्ड नंबर-19 का रहने वाला हिमांशु चौधरी (12) का शव बीते गुरुवार रात दुबैली नहर फाटक के पास बरामद हुआ. हिमांशु बीते 24 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. परिजनों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुटी थी. वहीं शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शुक्रवार सुबह एनएच-730 राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने करीब 12 बजे ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया.

महराजगंज में एनएच-730 जाम लगाए ग्रामीण. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के चिउरहा वार्ड नंबर-19 निवासी गणेश चौधरी का पुत्र हिमांशु रविवार शाम से लापता था. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी. परिजनों का आरोप था कि बहला-फुसलाकर किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया है. पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुटी थी. बीते गुरुवार रात कुछ ग्रामीणों ने दुबैली नहर में बच्चे का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से शिनाख्त कराई तो शव की शिनाख्त हिमांशु के रूप में हुई. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. ग्रामीण दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग रहे थे.


कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि बच्चे का शव मिलने के बाद नेशनल हाईवे पर जाम की खबर पर एएसपी सिद्धार्थ, सीओ सदर जयप्रकाश त्रिपाठी, सीडीओ अनुराज जैन, तहसीलदार पंकज शाही, नायब तहसीलदार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा. साथ ही घटना के बाबज सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. ग्रामीणों को आश्वासन देकर हाईवे से जाम हटा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में 12 साल के बच्चे की हत्या, शरीर पर गहरे चोट के निशान, घर से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली लाश

यह भी पढ़ें : कर्ज बना काल! पहले 4 साल के बेटे की हत्या, फिर पति-पत्नी ने दी जान, 50 लाख के लोन से परेशान था कारोबारी

Last Updated : August 29, 2025 at 12:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARAJGANJ CRIMECHILD MURDERED IN MAHARAJGANJMURDERED IN MAHARAJGANJCHILD MURDEREDCHILD MURDERED IN MAHARAJGANJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.