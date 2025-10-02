ETV Bharat / state

रघुनाथ पैलेस की कचहरी में बैठे रियासत के महाराजा टीएस सिंहदेव

पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने दरबार में बैठकर लोगों से मुलाकात की. इस दौरान लोग भी अपने साथ नजराना लेकर पहुंचे थे. दूर दराज से आए लोगों ने सरगुजा महाराज से मुलाकात करने के साथ ही पैलेस घूमा. विशेष बात यह है कि विजयदशमी पर पैलेस में सरगुजा आईजी दीपक झा व कलेक्टर भी सरगुजा महाराजा से मिलने पहुंचे और राज परिवार के इतिहास को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम से चर्चा की.

सरगुजा : विजयादशमी के अवसर पर गुरुवार को सरगुजा पैलेस में सरगुजा महाराजा व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और उनके उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने विधि विधान से पूजा अर्चना की. सिंहदेव ने राजकीय परम्परा का निर्वहन करते हुए पैलेस में ढोल नगाड़ों के साथ अश्व, गज, ध्वज, शस्त्र की पूजा अर्चना करने के साथ ही सरगुजा वासियों के सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की.

रघुनाथ पैलेस की कचहरी: देश में आजादी के पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था. अलग अलग रियासतों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती थी और हर रियासत के अपने नियम और परम्पराएं भी होती थी. सरगुजा रियासत में भी ऐसी ही परम्परा थी जिसके तहत दशहरा के दिन पैलेस के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए जाते थे. सरगुजा महाराज पैलेस में पूजा अर्चना करने के साथ ही लोगों से मुलाकात करते थे. इस दौरान महाराज को नजराना भी भेंट किया जाता था और यह परंपरा आज भी जीवित है.

इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम व सरगुजा महाराजा टीएस सिंहदेव ने कहा "यह परम्परा सदियों से चली आ रही है. अश्व गज की विशेष पूजा की, इसके बाद शस्त्र, नगाड़ा और निशान की पूजा विजय दशमी के दिन करते है. उस समय राजा को भगवान का रूप माना जाता था, और लोग अपने राजा से भेंट करने आते थे, आज भी लोग उस परम्परा को निभा रहे हैं. एक बड़ी जिम्मेदारी का अहसास कराता है कि आज भी लोगों के साथ खड़े रहना है, मुलाकात में एक तरह का उत्सव भी होता है लेकिन मूल भावना ये होती है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहें, जरूरत पड़ने पर हम भी उनके साथ खड़े रहे."

रघुनाथ पैलेस की कचहरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने कहा "भगवान श्री राम के बुराई पर अच्छाई के जीत के पर्व पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सरगुजा और देश में शांति समृद्धि की कामना की गई. पारम्परिक रूप से पूजा के बाद हम कामना करते है कि यह वर्ष सभी के लिए खुशियों से भरा हो और बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को अपने जीवन में भी निर्वहन कर सके. चार वर्ष की उम्र में पहली बार मै दादा हुजूर के साथ रियासत के दशहरे में शामिल हुआ था, तभी से घर में ये रिवाज देखते आ रहे हैं, आगे भी इसे निभाने का प्रयास रहेगा, समय बदल गया है अब डिजिटल युग है अब तो अन्य माध्यमों से भी बातचीत लोगों से हो जाती है."