हिसार का यह ट्रस्ट फ्री में कराएगा हवाई सफर, बस करना होगा ये काम - MAHARAJA AGRASEN TRUST

महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 24, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 10:47 AM IST 2 Min Read

हिसार: हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट ने बुजुर्गों की श्रद्धा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना शुरू की है. इसमें किसी भी जाति या समुदाय का भेदभाव नहीं होगा. सभी को समान अवसर मिलेगा. यात्रा का शुभारंभ 9 मई 2025, शुक्रवार से होगा. इसके तहत हर सप्ताह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 5 वरिष्ठ नागरिकों को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन के लिए हवाई यात्रा कराई जाएगी. यह यात्रा पूरी तरह फ्री रहेगी. ट्रस्ट की ओर से एक साल में 300 बुजुर्गों को अयोध्या भेजा जाएगा. अब तक 125 बुजुर्ग पंजीकरण करा चुके हैं. बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल: ट्रस्ट के प्रधान अंजनी कुमार खारिया वाला ने बताया कि हवाई अड्डा पर यात्रियों की सेवा के लिए ट्रस्ट जगह की मांग करेगा. अंजनी कुमार खारिया वाला ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से हवाई अड्डा पर यात्रियों को सेवा करने के लिए जगह ली जाएगी. इसके लिए पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता से मांग की गई है. यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी जाति या समुदाय का भेदभाव नहीं होगा. 'प्रेरणादाई है यह योजना': महाराजा अग्रसेन भवन, हिसार में 90530-55502 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इन बुजुर्गों को अग्रसेन भवन से हवाई अड्डा तक भेजा जाएगा और वापसी लाया जाएगा. इसके साथ ही बुजुर्गों को महाराजा अग्रसेन का झंडा देकर भेजा जाएगा. अंजनी कुमार खारिया वाला ने कहा कि यह केवल सेवा नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी और बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है. उन्होंने अपील की है कि लोग इस जानकारी को अपने परिवार और आसपास के बुजुर्गों तक पहुंचाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सके. यह पहल अन्य संस्थाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है.

Last Updated : April 24, 2025 at 10:47 AM IST