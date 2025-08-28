मैहर: ग्राम पंचायत बंशीपुर में ग्रामीण की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है. बीते दिन जब गांव के 42 वर्षीय दीनदयाल पाल अचानक बीमार हो गए तो परिजनों ने उन्हें खाट पर लिटाकर कीचड़ भरे रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद निजी वाहन की मदद से उन्हें मैहर अस्पताल ले जाया गया.

मरीज समय पर नहीं पहुंच पाते अस्पताल

ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं. गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. जिससे कई बार अनहोनी हो जाती है और जच्चा-बच्चा को भी परेशानी झेलनी पड़ती है. समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण कई बार मरीजों की तो जान भी चली जाती है. वहीं, स्कूली बच्चे भी रोज इसी सड़क से पढ़ने जाते हैं, जिससे वे कीचड़ में गिर भी जाते हैं और उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है.

मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाने को ग्रामीण मजबूर (ETV Bharat)

गांव में कोई वाहन आने को तैयार नहीं

ग्रामीण कुशुमबाई पाल का कहना है कि "हर चुनाव में नेताओं द्वारा सड़क निर्माण का वादा किया जाता है लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया." इसी तरह आशीष यादव का आरोप है कि "जीत के बाद जनप्रतिनिधि गांव की समस्याओं को पूरी तरह भूल जाते हैं. वहीं, बीमार पड़े दीनदयाल के भाई अनिल पाल ने बताया कि "बीमारी की हालत में पालकी पर उठाकर ले जाना परिजनों की मजबूरी है, क्योंकि गांव के भीतर कोई वाहन आने को तैयार नहीं होता है."

मैहर में मरीजों के लिए खाट ही एंबुलेंस (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

जनपद सीओ अशोक तिवारी ने कहा कि मैं अभी छुट्टी पर हूं. इस मामले की जांच के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे. ग्रामीणों की जो भी परेशानी है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा." वहीं, ग्रामीणों के द्वारा मरीज को खटिया पर लादकर उसे कंधे पर ले जाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सड़क निर्माण कर उनकी दशकों पुरानी समस्या का समाधान करे.