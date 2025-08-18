नूंह: सोमवार को अनाज मंडी नूंह में नौ गांव के किसानों द्वारा बुलाई गई किसान न्याय महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी. इस महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से किसान संगठनों के नेता शामिल हुए. खास बात यह रही कि नौ गांवों के किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी इसमें भागीदारी की.

पैदल मार्च कर सौंपा ज्ञापन

महापंचायत स्थल से किसान करीब दो से तीन किलोमीटर का पैदल मार्च कर लघु सचिवालय नूंह पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट गौरव चौहान के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा. किसानों की भीड़ को देखते हुए लघु सचिवालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

नूंह में किसानों की महापंचायत (Etv Bharat)

क्या है ये आईएमटी रोजकामेव विवाद

दरअसल, वर्ष 2009 में आईएमटी रोजका मेव विकसित करने के लिए रेवासन, बड़ेलाकी, कंवरसीका, बसई मेव सहित नौ गांवों की लगभग 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी. किसानों का आरोप है कि अधिग्रहण के समय उन्हें कम मुआवजा दिया गया और हलफनामे के जरिए उनके कानूनी अधिकार भी छीने गए. यही कारण है कि किसान पिछले डेढ़ साल से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. कई बार किसानों और पुलिस के बीच आमना-सामना भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि किसानों की मांगे जायज नहीं हैं.

आईएमटी रोजकामेव विवाद के चलते महापंचायत का आयोजन (Etv Bharat)

किसानों की चेतावनी - अब आर-पार की लड़ाई होगी

महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को मिलने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा है. अगर सरकार ने जल्द किसानों की बात नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आईएमटी रोजकामेव के मुद्दे पर किसान अब आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं.

लघु सचिवालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए (Etv Bharat)

ये हैं किसानों की मुख्य मांगे

किसानों की मुख्य मांगों में वर्ष 2012 से बकाया 25 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा ब्याज सहित देना.

नौ गांव के किसानों को रियायती प्लॉट मुफ्त उपलब्ध कराना.

कब्रिस्तान, श्मशान घाट, ईदगाह, तालाब, स्टेडियम व अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए पर्याप्त जमीन छोड़ना शामिल है.

हालांकि प्रशासन ने इनमें से अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा ब्याज सहित देने और हलफनामा रद्द करने के मुद्दे पर अभी तक विवाद कायम है.

किसान न्याय महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी (Etv Bharat)

गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह महापंचायत बुलाई गई थी. किसान नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष वर्षों से जारी है और अब इसे निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना ही पड़ेगा. सोमवार को नूंह की अनाज मंडी में जुटी बड़ी भीड़ से किसानों ने एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन किया. अब देखना होगा कि सरकार किसानों की इस चेतावनी को किस हद तक गंभीरता से लेती है और क्या विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल पाता है.

