डूंगरी बांध के विरोध में चकेरी गांव में महापंचायत, पूर्व विधायक गुढ़ा बोले-एकजुट रहें, झुकना पड़ेगा सरकार को

डूंगरी बांध के विरोध में आयोजित महापंचायत में पूर्व विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ग्रामीण एकजुट रहें, इससे सरकार को झुकना पड़ेगा.
Published : September 21, 2025 at 6:19 PM IST
सवाई माधोपुर: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (इआरसीपी) के तहत सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में लगातार ग्रामीणों के स्वर मुखरित होते जा रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को जिले के चकेरी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया. इसमें डूंगरी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के हजारों ग्रामीणों के साथ ही आसपास के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए. इस दौरान पूर्व विधायक राजेन्द्र गुढ़ा ने कहा कि सरकार को डूंगरी बांध को रद्द करना पड़ेगा.
डूंगरी बांध को रद्द करना ही पड़ेगा: गुढ़ा ने कहा कि योजनाएं जनता के लिए बनती हैं, लेकिन इस सरकार में अनुभव की कमी है. जिसके चलते इस तरह के काम कर रही है. जिससे जनता को नुकसान हो रहा है. गुढ़ा ने कहा कि डूंगरी बांध किसी भी सूरत में नही बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि भले ही आप के प्रतिनिधि आज आप के साथ नहीं हों, लेकिन आप लोगों की एकजुटता के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा. गुढ़ा ने कहा कि आज नहीं तो कल, किरोड़ी लाल मीणा आपके साथ खड़े होने को मजबूर होंगे. बस आप सबको इसी तरह एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी है, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा और डूंगरी बांध को रद्द करना ही पड़ेगा.
ये है ग्रामीणों की आशंका: महापंचायत के दौरान ग्रामीणों ने आशंका जताई कि डूंगरी बांध बनने पर सवाई माधोपुर और करौली जिले के 76 गांवों के ग्रामीणों की जमीन, जंगल और गांव डूब जाएंगे. ग्रामीणों का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक डूंगरी बांध बनने पर फिलहाल 76 गांवों को विस्थापित किया जायेगा. जबकि बांध बनने के बाद करीब 300 गांव विस्थापित होंगे. ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार सहित सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को विकास के नाम पर गुमराह कर रहे हैं.
पहले स्थानीय जरूरतों के लिए हो उपयोग: ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार डूंगरी बांध के नाम पर स्थानीय ग्रामीणों को बेघर कर बांध का पानी स्थानीय जरूरतों के बजाय औद्योगिक परियोजनाओं को देने की योजना बना रही है. यह सरकार का विकास नहीं बल्कि क्षेत्र के ग्रामीणों की जमीन और पहचान पर बहुत बड़ा हमला है. ग्रामीणों का कहना है कि डूंगरी बांध परियोजना को रद्द किया जाए और स्थानीय संसाधनों का उपयोग सबसे पहले स्थानीय जरूरतों के लिए किया जाए. ग्रामीणों ने महापंचायत के दौरान कहा कि अगर सरकार ग्रामीणों के विरोध के बाद भी प्रस्तावित डूंगरी बांध को रद्द नहीं करती है, तो क्षेत्र के ग्रामीण सरकार के साथ आरपार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.