GPM: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत दो दिवसीय दौरे पर गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही कहा कि, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के कई विधायकों में असंतोष फैल गया है और कांग्रेस इस असंतोष को भुनाने में लगी है.

इन्हें जाने की बहुत जल्दी है: महंत ने कहा कि, बीजेपी ने सेकंड लाइन की राजनीति शुरू कर दी है. कांग्रेस शासनकाल में जैसा लोग बताते हैं, किसी कार्य का खर्च 100 रुपए होता था, वही अब डेढ़ गुना बढ़ गया है. कोयले पर कांग्रेस सरकार के समय 25 रुपए लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 40 कर दिया गया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही के दो दिवसीय दौरे पर डॉ. महंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में सिर्फ 13 ही मंत्री रहें हैं अब तक लेकिन अब संविधान के विपरीत 14 मंत्रियों की संख्या रखी गई है. साथ ही अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर अनुभवहीन लोगों को मंत्री बना दिया गया है.- नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत

अजीत जोगी की प्रतिमा पर विवाद: महंत ने अजीत जोगी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर हो रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. कहा कि, "यह गलत है कि असंतोषी लोगों ने प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की. उनकी प्रतिमा उनके घर और गांव में ही लगनी चाहिए थी. एक आदिवासी और राज्य के पहले मुख्यमंत्री की प्रतिमा को नज़रअंदाज़ करना ठीक नहीं है.

चरणदास महंत अजीत जोगी की प्रतिमा अनावरण स्थल ज्योतिपुर भी पहुंचे थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चरणदास महंत प्रतिमा अनावरण स्थल ज्योतिपुर भी पहुंचे थे. जहां अजीत जोगी की प्रतिमा आज भी कपड़े से ढंकी रखी हुई है. महंत ने इस विषय को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और विधानसभा में उठाने की भी बात कही.