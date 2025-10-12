अयोध्या में रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध मौत; अस्पताल ले जाने पर मुंह से निकल रहा था झाग
अयोध्या: कोतवाली क्षेत्र के रामघाट क्षेत्र स्थित रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पुलिस द्वारा मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद अयोध्या के संत, महंत और जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर सहित जिले के आलाधिकारी श्रीराम अस्पताल पहुंचे.
एसएसपी गौरव ग्रोवर के मुताबिक, देर शाम मंदिर स्थान पर रहने वाले पवन द्वारा महंत की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी गई थी. मंदिर के बाकी लोग जब महंत को लेकर श्रीराम अस्पताल लेकर पहुंचे, तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है, कि श्रीराम अस्पताल में भर्ती महंत राम मिलन दास के मुंह से झाग निकल रही थी. इससे यह आशंका बनी है, कि यह किसी विषाक्त पदार्थ की वजह से हुआ है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम, इंटेलिजेंस टीम और अन्य विभागों ने साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. घटना की हर बिंदु पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का असली कारण सामने आ पाएगा. स्थानीय लोगों से भी पुलिस टीमें पूछताछ कर रही हैं.
घटना की जानकारी मिलने के बाद बावन मंदिर के महंत वैदेही बल्लभ शरण और दिगंबर अखाड़ा के महंत राम लखन दास समेत अन्य महंत भी श्रीराम अस्पताल पहुंचे. संतों ने जिलाधिकारी और एसएसपी से घटना को लेकर बातचीत की.
