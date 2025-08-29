अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र के बलदेवगढ़ गांव के एक आश्रम के एक महंत पर दो युवकों ने कुकर्म का आरोप लगाया है. पीड़ित 26 अगस्त को पांडुपोल मेले में आए थे. इसके बाद कुछ दूर स्थित बूढ़े हनुमानजी के दर्शन करने गए, जहां आरोपी महंत में खाना खिलाया और सेवा करने को कहा. पीड़ितों ने आरोप लगाया कि अगले दिन महंत ने उनसे कुकर्म किया. पीड़ितों ने मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा को सौंपी गई.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बलदेवगढ़ के आश्रम में दो युवकों के साथ घटना का प्रकरण दर्ज हुआ है. जांच राजगढ़ डीएसपी कर रही हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि घटना आरोपी महंत के बलदेवगढ़ के आश्रम पर हुई. युवकों ने घटना से एक दिन पहले महंत की सेवा की, तब भी महंत ने एक युवक से अश्लील हरकत करने की कोशिश की. इससे असहज युवक जाने लगा, लेकिन महंत ने बहला फुसला कर रात में आश्रम में ही रोक लिया. अगले दिन सुबह दोनों युवक निकल रहे थे कि महंत ने रोका व और अपने दूसरे आश्रम पर ले गया, जहां कुछ श्रद्धालु मौजूद थे. पीड़ित एक युवक नाबालिग दूसरा 22 साल का है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित युवक ने बताया कि बलदेवगढ़ आश्रम पर खाना तैयार किया गया. इसके बाद महंत ने अन्य श्रद्धालुओं को वहां से भेज दिया और शरीर की मालिश करने को कहा. इस दौरान महंत गलत हरकत करने लगा. इस पर युवक ने विरोध किया तो महंत ने अश्लील बात शुरू कर दी. युवकों से गलत कृत्य किया. पीड़ित ने बताया कि इसके बाद वे महंत के आश्रम से भाग निकले और परिजनों को घटना से अवगत कराया. परिजनों ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया. मामले की जांच में पुलिस जुट गई है.