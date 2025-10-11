ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की आरोपी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय गिरफ्तार

25 हजार रुपये की इनामी आरोपी को कई राज्यों में तलाश रही थी पुलिस, पूरे मामले का जल्द होगा खुलासा.

mahamandaleshwar pooja shakun pandey arrested bike showroom owner abhishek gupta murder case aligarh
महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय गिरफ्तार. (etv bahrat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहे पर हुए चर्चित बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज हत्या मामले में फरार चल रही निलंबित महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है. 25 हजार रुपये की इनामी और पुलिस की वांछित आरोपी को कई राज्यों में चलाए गए व्यापक अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया. अब उसे अलीगढ़ लाकर पूछताछ की जाएगी.


पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद पूजा शकुन पांडेय बुर्का पहनकर फरार हुई थी ताकि पहचान न हो सके. वह अलीगढ़ से गाजियाबाद और फिर वहां से हरिद्वार तक पहुंची . लगातार पीछा कर रही पुलिस ने हरिद्वार के आसपास के इलाकों में घेरा बनाकर निगरानी बढ़ाई थी. गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. हालांकि, उसकी गिरफ्तारी का सटीक स्थान फिलहाल पुलिस ने गोपनीय रखा है.


कब हुई थी हत्या: 26 सितंबर की देर शाम खैर कस्बे के बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हत्या खेरेश्वर चौराहे पर उस समय हुई जब अभिषेक घर लौट रहे थे. गोली लगते ही अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.

अभिषेक के परिवार ने इस मामले में अशोक पांडेय और पूजा शकुन पांडेय को नामजद करते हुए आरोप लगाया था कि दोनों ने अज्ञात शूटरों से हत्या कराई. जांच में पुलिस ने पहले ही आरोपी अशोक पांडेय, शूटर मो. फजल और आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि पूजा शकुन पांडेय फरार चल रही थी.

पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और अदालत से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी करवा लिया था. तभी से उसकी तलाश में कई टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. सूत्रों के अनुसार, पुलिस को हाल ही में जानकारी मिली थी कि पूजा शकुन हरिद्वार के रास्ते जूना अखाड़े तक पहुंची थी, लेकिन वहां उसे शरण नहीं मिली.

आखिरकार, पुलिस ने गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच के क्षेत्र में उसे ट्रैक कर लिया और दबोच लिया. इस बारे में एसपी सिटी प्रभारी प्रवीण यादव ने बताया कि पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी.

ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, सपा नेता पूजा शुक्ला बोलीं- लोकतंत्र को दबा नहीं सकता

Last Updated : October 11, 2025 at 12:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHAMANDALESHWAR POOJA ARRESTEDALIGARH NEWSअलीगढ़ न्यूजमहामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेयABHISHEK GUPTA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.