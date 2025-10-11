ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की आरोपी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय गिरफ्तार

अलीगढ़ : अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहे पर हुए चर्चित बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज हत्या मामले में फरार चल रही निलंबित महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है. 25 हजार रुपये की इनामी और पुलिस की वांछित आरोपी को कई राज्यों में चलाए गए व्यापक अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया. अब उसे अलीगढ़ लाकर पूछताछ की जाएगी.





पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद पूजा शकुन पांडेय बुर्का पहनकर फरार हुई थी ताकि पहचान न हो सके. वह अलीगढ़ से गाजियाबाद और फिर वहां से हरिद्वार तक पहुंची . लगातार पीछा कर रही पुलिस ने हरिद्वार के आसपास के इलाकों में घेरा बनाकर निगरानी बढ़ाई थी. गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. हालांकि, उसकी गिरफ्तारी का सटीक स्थान फिलहाल पुलिस ने गोपनीय रखा है.





कब हुई थी हत्या: 26 सितंबर की देर शाम खैर कस्बे के बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हत्या खेरेश्वर चौराहे पर उस समय हुई जब अभिषेक घर लौट रहे थे. गोली लगते ही अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.



अभिषेक के परिवार ने इस मामले में अशोक पांडेय और पूजा शकुन पांडेय को नामजद करते हुए आरोप लगाया था कि दोनों ने अज्ञात शूटरों से हत्या कराई. जांच में पुलिस ने पहले ही आरोपी अशोक पांडेय, शूटर मो. फजल और आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि पूजा शकुन पांडेय फरार चल रही थी.



पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और अदालत से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी करवा लिया था. तभी से उसकी तलाश में कई टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. सूत्रों के अनुसार, पुलिस को हाल ही में जानकारी मिली थी कि पूजा शकुन हरिद्वार के रास्ते जूना अखाड़े तक पहुंची थी, लेकिन वहां उसे शरण नहीं मिली.



आखिरकार, पुलिस ने गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच के क्षेत्र में उसे ट्रैक कर लिया और दबोच लिया. इस बारे में एसपी सिटी प्रभारी प्रवीण यादव ने बताया कि पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी.

