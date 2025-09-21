ETV Bharat / state

महालया: बंगाली समुदाय में श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम, जलाशययो में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़

बंगाली समाज के लिए महालया का दिन बेहद खास है. इस दिन दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और पितरों को विदाई दी जाती है.

Significance of Mahalaya
गंगा तट पर पितरों को तर्पण करते श्रद्धालु (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 1:52 PM IST

रांचीः महालया का दिन बंगाली समाज के लिए बेहद खास माना जाता है. यह पर्व नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है. पितृ अमावस्या के अवसर पर मनाया जाने वाला महालय सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि संस्कृति और परंपरा का जीवंत उत्सव भी है. मान्यता है कि इसी दिन पितरों को तर्पण देकर विदाई दी जाती है और माता दुर्गा का पृथ्वी पर स्वागत होता है. यही कारण है कि दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली परंपरा में इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है.

पितृ तर्पण और विदाई की परंपरा

महालया का संबंध पितरों के साथ गहराई से जुड़ा है. श्रद्धालु गंगा तट और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों का तर्पण करते हैं. मान्यता है कि इस दिन किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है. महालय को पितृ अमावस्या भी कहा जाता है और यह दिन आत्माओं की शांति और आशीर्वाद की प्राप्ति का अवसर होता है.

महालया के महत्व पर बात करते श्रद्धालु और पुजारी (Etv Bharat)

दुर्गा पूजा की शुरुआत का दिन

महालया के साथ ही बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो जाती हैं. मूर्तिकार इस दिन माता की प्रतिमा की आंखों में रंग भरते हैं, जिसे चक्षुदान कहा जाता है. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे बेहद शुभ माना जाता है. महालया के बाद से ही मंदिरों और पंडालों में सजावट का कार्य तेजी पकड़ लेता है. घर-घर में देवी के स्वागत की गूंज सुनाई देने लगती है.

सांस्कृतिक रंग में रंगा बंगाल

धार्मिक महत्व के साथ-साथ महालया का सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही खास है. दशकों से आकाशवाणी पर इस दिन महिषासुर मर्दिनी कार्यक्रम का प्रसारण होता है. सुबह-सुबह लोग रेडियो सुनने के लिए जुटते हैं और यह परंपरा आज भी उतनी ही लोकप्रिय है. घर-घर में भजन-कीर्तन और देवी स्तुति के कार्यक्रम होते हैं. महालया का यह रंग पूरे शहर को भक्ति और उल्लास से सराबोर कर देता है.

रांची में भी दिखा उल्लास

राजधानी रांची में बसे बंगाली समुदाय भी महालया को धूमधाम से मना रहे हैं. सुबह नदी तट और तालाबों पर श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण किया. कई पूजा समितियों ने चक्षुदान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बाद दुर्गा पूजा की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गईं. स्थानीय पंडालों में रंग-रोगन और सजावट का काम तेज हो गया है.

महालया का आध्यात्मिक संदेश

महालया सिर्फ पूजा की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आस्था का संगम है. यह दिन जहां पूर्वजों के आशीर्वाद का स्मरण कराता है, वहीं देवी दुर्गा के आगमन की खुशी से वातावरण को भक्ति भाव से भर देता है. बंगाल से लेकर रांची तक, हर जगह महालया का उत्सव परंपरा और संस्कृति की जीवंत छवि प्रस्तुत करता है.

कुल मिलाकर, महालया बंगाली समाज के लिए एक ऐसा पर्व है, जो पितरों की विदाई और माता दुर्गा के स्वागत का अद्भुत संगम है. यह दिन श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह से भरा होता है, जो पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो देता है.

महालया उत्सव 2025 MAHALAYA CELEBRATION MAHALAYA FESTIVAL MAHALAYA SPECIAL DAY FOR BENGALI SIGNIFICANCE OF MAHALAYA

