महालक्ष्मी व्रत का पितृपक्ष में दैविक योग, विष्णु से जुड़े व्रत का विधान और शुभ मुहूर्त जानें

16 दिनों तक चलने वाले व्रत महालक्ष्मी का 14 सितंबर को होगा समापन. मिट्टी के हाथी पर सवार महालक्ष्मी की होगी पूजा. जानें शुभ मुहूर्त.

mahalaxmi vrat september 2025
महालक्ष्मी व्रत का विधान और शुभ मुहूर्त जानें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 6:07 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 6:20 PM IST

5 Min Read
छिंदवाड़ा: महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होती है, जो ऑश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरी होती है. इसी दिन महालक्ष्मी व्रत संपन्न होता है. यह व्रत पूरे 16 दिनों तक चलता है. इस साल 14 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा. महालक्ष्मी व्रत को गज लक्ष्मी भी कहा जाता है. क्योंकि माता लक्ष्मी को गज यानि हाथी पर विराजमान कर पूजन किया जाता है.

इस पूजन में देवी लक्ष्मी का वाहन हाथी समृद्धि, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. इस दिन मिट्टी के हाथी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है, जिसमें देवी लक्ष्मी हाथी के ऊपर विराजमान होती हैं और फिर उसी रूप में उनका पूजन होता है.

LAXMI POOJA VIDHI VIDHAN
16 दिनों तक चलता है महालक्ष्मी व्रत (ETV Bharat)

जानिए क्यों होता है पितृपक्ष में महालक्ष्मी व्रत का पूजन?

पितृपक्ष में पितरों का पूजन किया जाता है, जहां पूर्वजों को याद कर उनका तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं. वही पितृपक्ष के दौरान ही महालक्ष्मी का व्रत भी पड़ता है. यह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरा होता है, जिसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं. हालांकि पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते.

पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों का होता है. जिसकी शुरुआत शुभ मुहूर्त भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू हो जाती है और समापन पितृपक्ष के दौरान आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है. इस कारण पितृपक्ष में महालक्ष्मी व्रत करते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत पितृपक्ष के पहले ही शुभ मुहूर्त में हो जाती है."

MAHALAKSHMI VRAT MYTHOLOGY
जानिए क्यों होता है पितृपक्ष में महालक्ष्मी व्रत का पूजन? (ETV Bharat)

16 दिनों तक चलता है महालक्ष्मी व्रत

पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "16 दिनों तक यह व्रत चलता है. इसके समापन के दिन हाथी की प्रतिमा का पूजन किया जाता है. इस व्रत में महिलाएं प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करती हैं उसके बाद महालक्ष्मी को दूबा चढ़ाते हैं और फिर शाम के समय चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं. महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत और हथिया भी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने के बाद धन-धान्य और सुख समृद्धि घर में आती है."

LAXMI POOJA VIDHI VIDHAN
बाजार में मिल रहीं महालक्ष्मी की एक से बढ़कर एक मूर्तियां (ETV Bharat)

महाभारत काल से जुड़ी है एक पौराणिक कथा

महालक्ष्मी व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. जिसे लेकर पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "महाराज युधिष्ठिर के समय की बात है, जब उनके यहां पूजन को लेकर हाथी बनाकर पूजा करनी थी. उस वक्त गांधारी के 100 पुत्रों ने एक-एक मुट्ठी मिट्टी लाकर विशाल हाथी बना लिया. वही कुंती के 5 पांडव इतने कम समय में हाथी कैसे बनाते, इसी को लेकर युधिष्ठिर और कुंती चिंतित हो गए.

इसके बाद उन्होंने इंद्र देवता से प्रार्थना की. इसके बाद इंद्र देवता ने अपना ऐरावत हाथी धरती पर भेज दिया और फिर कुंती ने उसका पूजन किया. उसी दिन से महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत हो गई. इस महालक्ष्मी व्रत को गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है."

mahalaxmi vrat shubh muhurt
महालक्ष्मी की मूर्तियों से सज गया बाजार (ETV Bharat)

भगवान विष्णु से भी जुड़ी है एक पौराणिक कथा

पंडित सुनील दुबे ने एक और पौराणिक कथा बताई. उन्होंने बताया कि "ऐसी कथा प्रचलित है कि एक ब्राह्मण विष्णु भगवान का भक्त था, जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करता था परंतु फिर भी उसके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती थी. वहीं मंदिर के सामने प्रतिदिन एक महिला उपले यानि कंडा बनाने आती थी. वह इस ब्राह्मण को प्रतिदिन परेशान देखती थी.

एक दिन इस महिला ने पंडित जी से पूछा कि आप प्रतिदिन पूजन करते हैं उसके बाद भी आप परेशान क्यों रहते हैं. तब उस महिला ने पंडित जी को बताया कि आप भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जी का पूजन कीजिए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी. उसके बाद पंडितजी ने माता लक्ष्मी का पूजन किया और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई. इसलिए महालक्ष्मी व्रत का पूजन किया जाता है."

महालक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए

लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी सुनील दुबे ने बताया कि "चूंकि यह व्रत 16 दिनों का होता है और यह ऑश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरा हो रहा है. अष्टमी तिथि का सूर्योदय 14 सितंबर रविवार को है इस कारण इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा. यह व्रत सुबह 5 बजे शुरू होकर अगले दिन की सुबह 3 बजे तक रहेगा. महालक्ष्मी व्रत की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक की जा सकती है.

शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9 बजकर 15 मिनट से 10 बजकर 50 मिनट तक पूजा कर सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह 11 बजकर 55 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. दोपहर में इसके बाद 2 बजे से 3 बजकर 30 मिनट तक पूजा कर सकते हैं. वहीं शाम को 6.30 बजे से 8 बजे तक पूजा कर सकते हैं."

महालक्ष्मी की मूर्तियों से सज गया बाजार

महालक्ष्मी व्रत को लेकर बाजार में मिट्टी से बने हुए हाथी मिलते हैं. इन हाथी पर मां लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा की मूर्तियों से पूरा बाजार सज गया है. लोग महालक्ष्मी व्रत के लिए हाथी पर सवार माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा घर ले जा रहे हैं. इस व्रत में हाथी के ऊपर सवार महालक्ष्मी की ही पूजा होती है.

