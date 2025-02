ETV Bharat / state

बिहार से यूपी में NO Entry! जीटी रोड पर महाजाम, प्रयागराज जाने वाले वाहनों पर यूपी पुलिस ने लगायी रोक - NO ENTRY IN UP

जीटी रोड पर महाजाम ( ETV Bharat )

कैमूर: कोलकाता-दिल्ली नेशल हाईवे पर लगातार जाम लग रहे हैं. पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं. गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण जीटी रोड पर महाजाम लग रहे हैं. लगातार ट्रैफिक व्यवस्था खराब रहने के कारण यूपी पुलिस के द्वारा वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है. यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस को दी जानकारी: यूपी के चंदौली पुलिस द्वारा बिहार से जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है. सोमवार की शाम 5 बजे से ही पाबंदी लगायी गयी है. चंदौली जिला उत्तरप्रदेश के ASP विनय कुमार के द्वारा टेलीफोन के माध्यम से कैमूर पुलिस को इसकी जानकारी दी गयी. जीटी रोड पर महाजाम (ETV Bharat) सोमवार से ही प्रवेश पर रोक: यूपी पुलिस का कहना है कि लगभग 5:00 बजे संध्या से बिहार से उत्तरप्रदेश की ओर जाने वाली भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है. इससे भारी वाहनों को रोके जाने का प्रभाव छोटी वाहनों पर भी पड़ेगा. इधर, कैमूर पुलिस प्रशासन ने मीडिया से आग्रह किया गया है इस खबर को प्रसारित करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए.

बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़: महाकुंभ मेला में लोग जाने के लिए आतुर हैं. बड़ी के साथ साथ लोग छोटी गाड़ियों से प्रयागराज की ओर जा रहे हैं. यूपी पुलिस द्वारा वाहनों के प्रवेश पर रोक से अभी जाम की स्थिति सामान्य है, लेकिन बिहार में जाम लगे हुए हैं, क्यों वाहनों को इधर ही रोक दिया जा रहा है. जीटी रोड पर महाजाम (ETV Bharat) गाड़ियों की लाइन लगी: कैमूर के अलावा गया के डोभी, शेरघाटी और आमस में जाम की समस्ता हो रही है. सड़कों पर प्रयागराज की ओर जाने वाले वाहनों की कतार लगी हुई है. खासकर ट्रक जैसे बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी है. 30 जनवरी को गया से वाराणसी के बीच 250 किमी का जाम लगा था. 10 फरवरी को भी कैमूर में 30 किमी तक जाम लगा रहा. श्रद्धालुओं से लौट जाने की अपील: बता दें कि बिहार पुलिस भी इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. झारखंड से ही गाड़ियों रोकने के लिए वहां के अधिकरियों से संपर्क कर रही है. बता दें कि प्रयागराज में बढ़ती भीड़ और जाम के कारण पुलिस लोगों से लौट जाने की अपील कर रही है. ये भी पढ़ें: महाकुंभ भगदड़ के बाद GT रोड पर वाराणसी से गया तक 250 KM लंबा जाम, हजारों वाहनों में अटके लाखों लोग

