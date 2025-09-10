ETV Bharat / state

एनडीए से पहले होगा महागठबंधन का सीट बंटवारा, सीएम-डिप्टी सीएम कैंडिडेट की भी घोषणा जल्द: मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा महागठबंधन में सीट बंटवारा अंतिम चरण में है, महागठबंधन जल्द इसकी घोषणा करेगा साथ ही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री का चेहरा भी तय होगा-

मुकेश सहनी
September 10, 2025

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए से पहले ही महागठबंधन सीटों का ऐलान करेगा.

सीट बंटवारा और चेहरों की घोषणा जल्द : 'सन ऑफ मल्लाह' मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे के साथ ही महागठबंधन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करेगा. उन्होंने दावा किया कि यह सब तय होने के बाद महागठबंधन और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा.

"महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द कर दी जाएगी. हमलोग एनडीए से पहले ही सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे और बातचीत अंतिम चरण में है."- मुकेश सहनी, अध्यक्ष, वीआईपी

घटक दलों की यात्राएं होंगी शुरू : सहनी ने कहा कि सीट फॉर्मूला तय होने के बाद महागठबंधन के घटक दलों के नेता यात्रा पर निकलेंगे. सभी नेता अलग-अलग क्षेत्रों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनता से संवाद करेंगे. इसके बाद चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे.

एनडीए पर साधा निशाना : माई बहिन मान योजना को लेकर एनडीए की नाराजगी पर सहनी ने कहा कि एनडीए हमारी योजना से डरी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद यह योजना तुरंत लागू की जाएगी. फॉर्म अभी भरवाने का मकसद है कि डेटा इकट्ठा करने में देरी न हो.

कांग्रेस भी बोली जल्द दिया जाएगा अंतिम रूप : इससे पहले कांग्रेस की ओर से भी जल्द ही सीट शेयरिंग को पूरा कर लेने की जानकारी दी गई. दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक की. इसमें अब तक हुए कार्यों की समीक्षा और आगे की रणनीति बनाई गई. कैम्पेन, घोषणापत्र, सीट बंटवारा और उम्मीदवार चयन पर चर्चा हुई. इसे जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा.

