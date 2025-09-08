ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वास्थ्य 'महाकुंभ', इतने स्थानों पर लगेगा स्वास्थ्य शिविर

अल्मोड़ा जिले में 522 , बागेश्वर जिले में 109 , चमोली जिले में 206 , चंपावत जिले में 120 , देहरादून जिले में 425 , हरिद्वार जिले में 367 , नैनीताल जिले में 367 , पिथौरागढ़ जिले में 679 , पौड़ी जिले में 573 , रुद्रप्रयाग जिले में 239 , टिहरी जिले में 533 , उधमसिंह नगर जिले में 256 और उत्तरकाशी जिले में 208 शिविर लगाए जाएंगे.

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य पखवाड़ा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना है, बल्कि लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना और स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी है. उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य पखवाड़े को सफल बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और उसकी करने के निर्देश दिए.

मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी जांच, परामर्श और दवाएं: इन शिविरों में मरीजों को जांच, परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही जगह-जगह वृहद रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे, जिनमें आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और छात्र-छात्राओं को भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा.

बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है. इसी कड़ी स्वास्थ्य पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में मेडिकल कॉलेजों, जिला व उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित करने जा रहा है. जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की.

इन मरीजों को विशेष परामर्श सुविधा: स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं, टीबी मरीजों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को भी विशेष परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित सभी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी.

वहीं, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं. जिसके तहत राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे. सभी मेडिकल कॉलेजों में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे. प्रमुख चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों में हेल्थ डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य पखवाड़े से संबंधित जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) स्तर तक विशेषज्ञ शिविर आयोजित किए जाएंगे. इसमें हृदय रोग, मधुमेह, श्वसन संबंधी रोग, प्रसूति व स्त्री रोग, बाल रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे.

इसके अलावा अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य विभागों को भी शामिल किया जाएगा. उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां तय कर दी जाएंगी. फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोलर विभाग के सहयोग से दवाओं और अन्य आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

निजी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस अभियान में जोड़ा जाएगा. मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्वास्थ्य शिविरों में ड्यूटी दी जाएगी. जनप्रतिनिधियों को निक्षय मित्र बनाने की पहल की जाएगी.

ये भी पढ़ें-