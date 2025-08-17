दुर्ग: आत्मरक्षा और साहस का प्रतीक माने जाने वाले गतका खेल का आयोजन दुर्ग के एक निजी स्कूल में किया गया. 2 दिवसीय गतका प्रतियोगिता 16 और 17 अगस्त को आयोजित की जा रही है. इस खेल में छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से आए 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

गतका खिलाड़ियों का लगा महाकुंभ: खेल प्रतियोगिता का आगाज दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद विजय बघेल ने किया. विजय बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाए गए थे. गतका खेल के राष्ट्रीय पदाधिकारी बलविंदर सिंह, विशेष अतिथि के रूप में अमरजीत छाबड़ा और प्रदेश पदाधिकारी अरविंदर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

गतका खिलाड़ियों का लगा महाकुंभ (ETV Bharat)

गतका खिलाड़ियों का लगा महाकुंभ (ETV Bharat)

14 जिलों से 300 खिलाड़ी हो रहे शामिल: शनिवार से शुरु हुई ये प्रतियोगिता आज तक चलेगी. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से 300 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं. सांसद विजय बघेल ने कहा कि गतका केवल खेल ही नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और आत्मसम्मान का भी माध्यम है. इस प्रतियोगिता में जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर श्रेणी में मुकाबले कराए जा रहे हैं.

गतका खिलाड़ियों का लगा महाकुंभ (ETV Bharat)

300 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में इस खेल के प्रति बच्चों और युवाओं का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है. गतका को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है और इसे खेलो इंडिया में भी शामिल किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात कर इसे एशियाड और ओलंपिक में शामिल करने की मांग की गई है. वर्तमान में यह खेल 19 से 20 देशों में खेला जा रहा है, जिससे यहां के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा: विजय बघेल, सांसद, दुर्ग

इस खेल के माध्यम से ऐसे योद्धा तैयार किए जा रहे हैं जो देश की रक्षा में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें. इस प्रतियोगिता के आयोजन से दुर्ग ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में गतका खेल के प्रचार-प्रसार को नई दिशा मिलेगी. आने वाले समय में यह खेल यहां के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का बड़ा मंच साबित होगा: अरविंद सिंह खुराना, प्रदेश सदस्य, गतका

गुरु गोविंद सिंह: गतका प्रदेश सदस्य अरविंदर सिंह खुराना ने कहा कि यह खेल किसी भी परिस्थिति में आत्मरक्षा के कौशल सिखाने का जरिया है. गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध की परिस्थितियों से निपटने और समाज की रक्षा करने के लिए गतका की शुरुआत की थी. आज भी यह खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना भी जगाता है.

गतका खिलाड़ियों का लगा महाकुंभ (ETV Bharat)