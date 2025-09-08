ETV Bharat / state

माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को फिर मिली विधायकी, विधानसभा सचिवालय ने जारी किए आदेश

हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा, इसके बाद चली गई थी विधायकी.

अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल.
अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025

Updated : September 8, 2025

प्रयागराज/गाजीपुर : माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है. विधानसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया. मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी ने विधायकी बहाली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में राज्य सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (विधान सभा सचिवालय) उत्तर प्रदेश, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और जिला मजिस्ट्रेट/जिला रिटर्निंग अधिकारी जनपद मऊ को पक्षकार बनाया था.

विधानसभा चुनाव-2022 में मऊ सीट से निर्वाचित हुए अब्बास अंसारी की सदस्यता एमपी-एमएलए कोर्ट से 31 मई 2025 को दो साल की सजा मिलने के बाद चली गई थी. इस सजा के आधार पर संविधान के अनुच्छेद-191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया था. उप चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेज दी थी.

अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में फैसले को दी थी चुनौती : अब्बास अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी. 20 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दी गई सजा को निलंबित कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महज भाषण से प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता है कि सार्वजनिक सद्भाव या विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा सकता है. कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर माना कि दोषसिद्धि से अब्बास अंसारी को अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ है. मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुआ है.

जारी किया गया आदेश.
जारी किया गया आदेश.

इस आदेश के आधार पर उनकी अयोग्यता को निष्प्रभावी माना गया. उच्च न्यायालय के इस फैसले ने अब्बास अंसारी को विधानसभा में अपनी सदस्यता वापस पाने का रास्ता साफ कर दिया था. इसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया.

हिसाब-किताब करने की दी थी धमकी : नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने जनसभा के दौरान चुनाव के बाद मऊ प्रशासन को हिसाब-किताब करने व सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी.

गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी : गाजीपुर में धोखाधड़ी के एक मामले में सोमवार को दिवंगत विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश हुए. यह मामला व्यापारी नेता रहे अबू फखर खान से जबरन बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है. अदालत के बाहर अब्बास अंसारी को देखने के लिए समर्थकों की भीड़ मौजूद थी. कोर्ट में हाजिर होने से पहले, अब्बास अपने परिचित वकील मलिका बेगम के चैंबर में काफी देर तक बैठे रहे. संयुक्त निदेशक अभियोजन आनंद कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह मुकदमा शहर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 400/2023 के तहत दर्ज है. इसमें धारा 386, 342, 420 और 120B IPC लगाई गई हैं. यह केस अबू फखर खान की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

