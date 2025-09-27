ETV Bharat / state

गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; मुख्तार के करीबी रेयाज के सहयोगी परवेज जमाल की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; मुख्तार के करीबी रेयाज के सहयोगी परवेज जमाल की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर में संपत्ति कुर्क.
गाजीपुर में संपत्ति कुर्क. (Ghazipur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी और IS-191 गैंग के सरगना रेयाज अहमद अंसारी के सहयोगी फरार चल रहे परवेज जमाल की करीब 24 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कासिमाबाद पुलिस और राजस्व टीम ने कुर्क कर दी है. यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर के नेतृत्व में जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई. जब्त संपत्तियों में बहादुरगंज नगरपंचायत के मौजा अब्दुलपुर की तीन भू-संपत्तियां और सिउरा गांव की एक संपत्ति शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 21 करोड़ आंकी गई है. इसके अलावा 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो और संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया जारी है.

एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि पुलिस रेयाज अहमद अंसारी के नेतृत्व वाले IS-191 गैंग में रंगदारी वसूली, कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने जैसे गंभीर अपराधों में सक्रिय है. कासिमाबाद थाने में रेयाज अंसारी के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, मारपीट और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रेयाज इस गैंग का नेतृत्व कर रहा है. इसके करीबी परवेज जमाल को भी इसी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना गया, जिसने अपराध से अर्जित धन से कई संपत्तियां खरीदी थीं.

एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि परवेज जमाल ने अवैध धन से खरीदी गई कई जमीनें अपनी पत्नी यासमीन जमाल उसके पिता ऐनुलहक के नाम रजिस्ट्री कराई थीं. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित कोई भी संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी और ऐसी सभी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा. यह कार्रवाई गाजीपुर जिले में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ प्रशासनिक अभियान का हिस्सा मानी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- पुलिस ने खोली मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट; IS-191 गैंग का है सक्रिय सदस्य, 2 दिन पहले ही मिली थी जमानत

For All Latest Updates

TAGGED:

MAFIA DON MUKHTARGHAZIPUR PROPERTY CONFISCATEDMUKHTAR IS191 GANGREYAZ AHMED ANSARIMUKHTAR ASSOCIATE PROPERTY SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.