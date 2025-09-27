गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; मुख्तार के करीबी रेयाज के सहयोगी परवेज जमाल की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:39 PM IST
गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी और IS-191 गैंग के सरगना रेयाज अहमद अंसारी के सहयोगी फरार चल रहे परवेज जमाल की करीब 24 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कासिमाबाद पुलिस और राजस्व टीम ने कुर्क कर दी है. यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर के नेतृत्व में जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई. जब्त संपत्तियों में बहादुरगंज नगरपंचायत के मौजा अब्दुलपुर की तीन भू-संपत्तियां और सिउरा गांव की एक संपत्ति शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 21 करोड़ आंकी गई है. इसके अलावा 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो और संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया जारी है.
एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि पुलिस रेयाज अहमद अंसारी के नेतृत्व वाले IS-191 गैंग में रंगदारी वसूली, कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने जैसे गंभीर अपराधों में सक्रिय है. कासिमाबाद थाने में रेयाज अंसारी के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, मारपीट और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रेयाज इस गैंग का नेतृत्व कर रहा है. इसके करीबी परवेज जमाल को भी इसी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना गया, जिसने अपराध से अर्जित धन से कई संपत्तियां खरीदी थीं.
'रेयाज अंसारी की संगठित अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की गई कुर्क'— Ghazipur Police (@ghazipurpolice) September 27, 2025
👉गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी का सहयोगी रेयाज अहमद अंसारी की संगठित अपराध से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति/भूमि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 24 करोड़ रूपये है, को कुर्क कर जब्तीकरण… pic.twitter.com/Qsc2mEerJy
एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि परवेज जमाल ने अवैध धन से खरीदी गई कई जमीनें अपनी पत्नी यासमीन जमाल उसके पिता ऐनुलहक के नाम रजिस्ट्री कराई थीं. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित कोई भी संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी और ऐसी सभी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा. यह कार्रवाई गाजीपुर जिले में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ प्रशासनिक अभियान का हिस्सा मानी जा रही है.
