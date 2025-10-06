अतीक के बेटे अली की क्यों बदली गई जेल? नैनी में 90 दिन में 9 बार मिला था छोटा भाई, क्या सलाखों के पीछे बन रही थी कोई रणनीति
जून 2025 में अली की बैरक से 1100 रुपए बरामद हुए थे. इसके बाद उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में भेज दिया गया था.
प्रयागराज: पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और वकील उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद को अब झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. झांसी शिफ्ट होने के बाद अब यह खुलासा हुआ है कि नैनी जेल में रहते हुए अली से 3 महीने यानी करीब 90 दिन में उसका छोटा भाई आबान 9 बार मिलने के लिए पहुंचा. दोनों के बीच लंबी-लंबी बातें हुईं.
इन मुलाकातों की जानकारी एलआइयू और जेल प्रशासन दोनों को थी, लेकिन बाहर मामला उजागर नहीं हुआ. अब जब अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किया गया, तब यह मामजा उजागर हुआ. सोशल मीडिया पर आबान का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह जेल के भीतर जाते हुए दिख रहा है.
अली के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर ने रंगदारी का दर्ज कराया था मुकदमा: अतीक के दूसरे नंबर के बेटा अली अहमद समेत कई के खिलाफ चकिया निवासी एक प्रॉपर्टी डीलर ने रंगदारी मांगने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे में वांछित अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है.
उमेश पाल पर अली ने ही की थी गोलियों की बौछार: 24 फरवरी 2023 में धूमनगंज थानाक्षेत्र के जयंतीपुर कॉलोनी में दिनदहाड़े हुए सनसनीखेज उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों की हत्या के मुकदमे में अतीक के बेटे अली अहमद के साथ ही चौथे और पांचवें बेटों ऐजम और आबान को भी आरोपी बनाया गया था. हत्याकांड के समय ऐजम और आबान नाबालिग थे, पर अब बालिग हो चुके हैं.
चौथा बेटा ऐजम कोलकाता में पढ़ाई कर रहा है, जबकि पांचवां बेटा आबान पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में रिश्तेदार के घर रहता है. उमेश पाल पर गोलियों की बौछार करने वाला असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है. उसी के नेतृत्व में उमेश पाल पर हमला हुआ था. वह सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आया था.
जेल में बंदी से हफ्ते में 3 बार मिलने का नियम: नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि अली से उसका भाई आबान करीब 9 बार मिलने आया था. वह सामान्य वेशभूषा में आता था. उसके साथ में वकील भी रहते थे. जेल मैनुअल के अनुसार बंदी से हफ्ते में तीन बार मुलाकात की अनुमति होती है.
अली की बैरक से मिले थे 1100 रुपए: डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि एलआइयू की रिपोर्ट के आधार पर ही अली से मिलने की अनुमति दी गई थी. जून 2025 में छापेमारी के दौरान अली की बैरक से 1100 रुपए नकद बरामद हुए थे. इसके बाद उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में भेज दिया गया था और निगरानी बढ़ा दी गई थी. जुलाई से आबान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो 17 सितंबर 2025 तक चला.
